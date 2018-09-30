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10«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче с восемью голами
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16:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Зенит» в большинстве уступил «Анжи», потерпев первое поражение в РПЛ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Санкт-петербургский «Зенит» проиграл махачкалинскому «Анжи», потерпев первое поражение в текущем чемпионате России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча девятого тура Российской премьер-лиги, состоявшаяся в Каспийске в воскресенье, завершилась со счетом 2:1. В составе «сине-бело-голубых» на 47-й минуте отличился Клаудио Маркизио, для которого этот гол стал первым за клуб. У хозяев мячи забили Андрес Понсе (71) и Владислав Кулик (83).

«Анжи» остался вдесятером на 75-й минуте после удаления Дмитрия Белорукова.

«Зенит», в активе которого 22 очка, лидирует в чемпионате России, команда из Дагестана (9) занимает 12-е место. В следующем туре РПЛ команда Сергея Семака примет «Краснодар», а махачкалинцы сыграют в Грозном с «Ахматом».

Анжи 2:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
30.09.2018, 14:00 основной раунд: 9-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев Сергей Семак
Голы
71′ Андрес Понсе (А. Ахъядов) 9
83′ Владислав Кулик 5
10 Клаудио Маркизио 47′
Составы
90+4′ Юрий Дюпин 22
5′ Константин Савичев 24
Роланд Гиголаев 13
60′ Игорь Удалый 3
Джон Чансельор 4
75′ Дмитрий Белоруков (к) 21
59′ Игорь Чайковский 17
Владислав Кулик 5
84′ Мохаммед Рабиу 20
Данил Глебов 15
72′ 80′ Андрес Понсе 9
Гаэль Белла Ондуа 29
69′ Павел Долгов 19
Апти Ахъядов 18
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников 82′
6 Бранислав Иванович (к)
13 Луиш Нету
5 Леандро Паредес 9′
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба
11 Себастьян Дриусси
15 Эльмир Набиуллин 83′
29 Антон Заболотный
10 Клаудио Маркизио 61′
9 Александр Кокорин
17 Олег Шатов 46′
14 Далер Кузяев
Статистика
5 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
0 Угловые 8
17 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
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