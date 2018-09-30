«Зенит» в большинстве уступил «Анжи», потерпев первое поражение в РПЛ

Встреча девятого тура Российской премьер-лиги, состоявшаяся в Каспийске в воскресенье, завершилась со счетом 2:1. В составе «сине-бело-голубых» на 47-й минуте отличился Клаудио Маркизио, для которого этот гол стал первым за клуб. У хозяев мячи забили Андрес Понсе (71) и Владислав Кулик (83).
«Анжи» остался вдесятером на 75-й минуте после удаления Дмитрия Белорукова.
«Зенит», в активе которого 22 очка, лидирует в чемпионате России, команда из Дагестана (9) занимает 12-е место. В следующем туре РПЛ команда Сергея Семака примет «Краснодар», а махачкалинцы сыграют в Грозном с «Ахматом».