Не спасли ни удаление, ни гол Маркизио. «Анжи» в меньшинстве выиграл у «Зенита»!

Источник: Спорт-Экспресс

«Анжи» (Махачкала) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0)

Голы: Маркизио, 47 (0:1). Понсе, 71 (1:1). Кулик, 83 — с пенальти (2:1).

«Анжи»: Дюпин, Савичев, Чансельор, Удалый, Белоруков, Гиголаев, Чайковский, Рабиу (Глебов, 84), Кулик, Долгов (Ахъядов, 69), Понсе (Ондуа, 80).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин (Заболотный, 83), Ерохин, Паредес, Маркизио (Кокорин, 61), Дриусси, Дзюба, Шатов (Кузяев, 46).

Предупреждения: Савичев, 5. Паредес, 9. Чайковский, 59. Удалый, 60. Понсе, 72. Смольников, 82. Дюпин, 90+4.

Удаление: Белоруков, 75.

Судьи: Матюнин, Еремин (оба — Москва), Петросян (Бронницы).

30 сентября. Каспийск. Стадион «Анжи Арена».

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 9, 30.09.2018, 14:00 Анжи 2 Зенит 1

Тяжелый выезд

В последние два сезона поездки в Махачкалу не приносят «Зениту» никаких приятных эмоций. В прошлом году с результативной ничьей с «Анжи» (2:2) в октябре началась неудачная серия лидирующих петербуржцев из четырех матчей в чемпионате без побед (=2−2). После этого сине-бело-голубые потеряли скорость и больше на вершину уже не вернулись, заняв в итоге пятое место. За год до этого «Зенит» сыграл в столице Дагестана дважды — в премьер-лиге вновь была ничья (2:2), а в Кубке России гости и вовсе потерпели унизительное поражение (0:4).

Вязкая борьба

На домашние игры дагестанцы всегда настраиваются особенно, независимо от текущего положения дел — так что их предпоследнее место в таблице и лишь шесть набранных очков после восьми туров не должны были никого вводить в заблуждение.

Со стартового свистка на поле началась вязкая борьба — достаточно сказать, что в первые десять минут желтых карточек в матче оказалось больше, чем ударов по воротам.

Счет им открыл Савичев, который прямой ногой въехал в колено Набиуллину, почин подхватил Паредес, грубо нарушивший правила на чужой половине поля.

Мяч у Петербурга

После стартового сумбура «Зенит» забрал мяч себе и начал искать подходы к воротам хозяев, что было совсем непросто. Левый фланг у гостей был активнее правого, Ерохин и Дзюба, меняясь местами, старались нагнетать давление, но оборона «Анжи» действовала четко. Главная опасность во владениях Дюпина до перерыва возникла после стандарта, которые в этом сезоне у «Зенита» особенно хороши — подача, сутолока в штрафной и неудачная попытка Ивановича протолкнуть мяч в сетку. «Анжи» отвечал редкими контратаками, одна из которых даже завершилась голом, но Понсе забил уже после свистка арбитра — офсайд.

Первый гол Маркизио

На второй тайм «Зенит» вышел не только с Кузяевым вместо Шатова, но и с большей нацеленностью на ворота. Уже на 47-й минуте петербуржцы вышли вперед: Смольников вбросил аут, Дзюба пяткой откинул мяч Дриусси, аргентинец хлестко пробил с ходу, мяч попал в штангу, отскок к Маркизио — и точный удар итальянца в пустые ворота.

Первый мяч зенитовского новичка в чемпионате России разбудил подопечных Сергея Семака — тут же едва не удвоил преимущество Паредес, но с его выстрелом издалека справился Дюпин.

Выход Кокорина и удар Понсе

Вскоре автора гола заменил Кокорин, который тут же выскочил на скидку головой Дзюбы и мощно пробил под перекладину — Дюпин вновь был на высоте. Несмотря на достаточное количество моментов, вместо второго мяча «Зенита» зрители увидели ответный гол «Анжи»: Понсе классно поборолся с Ивановичем и Кузяевым, зенитовцы не сумели вынести мяч из штрафной, и нападающий махачкалинцев точно пробил мимо Лунева.

Победа в меньшинстве

В последние десять минут игры события развивались стремительно. Для начала прямую красную карточку получил Белоруков, шипами встретивший Дзюбу в бедро. Казалось, все козыри у «Зенита» на руках, но в одной из хозяйских атак Ахъядов убежал от Смольникова, тому пришлось нарушать правила в собственной штрафной, и судья Матюнин без раздумий указал на точку. Кулик не промахнулся — «Анжи» в меньшинстве вышел вперед.

Этот гол стал последним в матче, хотя «Зенит» сделал все, чтобы спасти игру.

Очередной неудачный выезд петербуржцев в Махачкалу — подопечные Семака терпят первое поражение в чемпионате, дагестанская команда впервые набирает очки в родных стенах.