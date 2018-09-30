Геннадий Орлов: Неслучайно Семак говорил, что у него средняя команда

Источник: РИА "Новости"

— Почему «Зенит» так медленно играл в первом тайме? Ведь ни одного момента до перерыва гости, по сути, не создали.

— Здесь надо понимать, что в Махачкалу всегда длинный перелет. Кроме того, сейчас там тепло — плюс 23. Все это и повлияло на темп игры. Дриусси как-то был не активен до перерыва. Не хватило концентрации. Это чистая психология. Плюс, возможно, накопилась усталость. Но…

— Что «но»?

— Профессионал тот, кто играет профессионально в любых условиях. Ребята, если вы хотите стать чемпионами, то, конечно, не должны допускать таких ошибок. В то же время «Зениту» где-то надо было оступиться.

— Чтобы опуститься на землю?