Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал К0
Динамо К0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Леванте1
Алавес1
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Спартак0
Ростов0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Аугсбург2
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Парма1
Эмполи0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье3
Ним0
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Марсель
Футбол. Первый дивизион
18:00
Армавир2
Ротор2
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити1
Бернли2
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал0
Вальядолид1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чертаново2
Сочи6
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия0
Спартак-21
Футбол. Зарубежный
17:00
Черноморец Од0
Мариуполь1
Футбол. Зарубежный
17:00
Заря Лг0
Львов0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар3
Динамо0
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф4
Ганновер-961
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород1
Зенит-20
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн1
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево0
Торино1
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина2
Аталанта0
Футбол. Зарубежный
16:00
Фрозиноне1
Дженоа2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень3
Шинник2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи2
Зенит1
Футбол. Зарубежный
14:00
Десна0
Ворскла2
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья2
Удинезе1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Балтика1
Футбол. Зарубежный
13:00
Уэска1
Жирона1
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск2
Факел1
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч2
Томь2
Все события
Фоторепортажи
19«Спартак» переиграл «Реал» Хиддинка. Помните, как это было?
21ЦСКА победил «Спартак» в хоккейном дерби
18:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: Неслучайно Семак говорил, что у него средняя команда

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал игру «Зенита» в матче 9-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:2).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Почему «Зенит» так медленно играл в первом тайме? Ведь ни одного момента до перерыва гости, по сути, не создали.

— Здесь надо понимать, что в Махачкалу всегда длинный перелет. Кроме того, сейчас там тепло — плюс 23. Все это и повлияло на темп игры. Дриусси как-то был не активен до перерыва. Не хватило концентрации. Это чистая психология. Плюс, возможно, накопилась усталость. Но…

Читайте также
Не спасли ни удаление, ни гол Маркизио. «Анжи» в меньшинстве выиграл у «Зенита»!

— Что «но»?

— Профессионал тот, кто играет профессионально в любых условиях. Ребята, если вы хотите стать чемпионами, то, конечно, не должны допускать таких ошибок. В то же время «Зениту» где-то надо было оступиться.

— Чтобы опуститься на землю?

— Ну конечно. Неслучайно Семак говорил, что у него средняя команда. Если нет куража, самоотдачи, то «Зениту» сложно добиться успеха. И вот сегодня мы все это и увидели. Повели в счете, немного расслабились. Появились улыбки на лицах. Но счет-то всего 1:0! Вот в этом и заключается класс, мастерство. Наоборот, надо было обострить игру еще больше. А они действовали по принципу: как получается, так и получается…

Анжи 2:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
30.09.2018, 14:00 Зрители: 6350 основной раунд: 9-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев Сергей Семак
Голы
71′ Андрес Понсе (А. Ахъядов) 9
83′ Владислав Кулик 5
10 Клаудио Маркизио 47′
Составы
90+4′ Юрий Дюпин 22
5′ Константин Савичев 24
Роланд Гиголаев 13
61′ Игорь Удалый 3
Джон Чансельор 4
76′ Дмитрий Белоруков (к) 21
59′ Игорь Чайковский 17
Владислав Кулик 5
84′ Мохаммед Рабиу 20
Данил Глебов 15
71′ 80′ Андрес Понсе 9
Гаэль Белла Ондуа 29
70′ Павел Долгов 19
Апти Ахъядов 18
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников 82′
6 Бранислав Иванович (к)
13 Луиш Нету
5 Леандро Паредес 9′
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба
11 Себастьян Дриусси
15 Эльмир Набиуллин 83′
29 Антон Заболотный
10 Клаудио Маркизио 61′
9 Александр Кокорин
17 Олег Шатов 46′
14 Далер Кузяев
Статистика
5 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
0 Угловые 8
17 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Каррера жестко высказался о Глушакове и Ещенко
Владимир Быстров прокомментировал скандальное видео
Не спасли ни удаление, ни гол Маркизио. «Анжи» победил «Зенит»
Усманов допустил, что может стать акционером английского клуба
Дубль Классона помог «Краснодару» разгромить «Динамо» в матче ЧР
Победа по приказу. Хэмилтон в 3-й раз выиграл «Гран-при России»
«Спартак» принимает «Ростов» в матче РПЛ (трансляция)
Российский пловец завоевал золото на этапе Кубка мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь