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18:49 (мск), источник: ТАСС

Дубль Классона помог «Краснодару» разгромить «Динамо» в матче чемпионата России

ТАСС, 30 сентября. «Краснодар» разгромил московское «Динамо» со счетом 3:0 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Мячи забили Ари (18-я минута) и Виктор Классон (45, 55).

«Краснодар» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице с 19 очками. Бело-голубые потерпели второе поражение подряд и занимают 11-е место с 10 очками.

В следующем туре «Краснодар» 7 октября в гостях встретится с петербургским «Зенитом», «Динамо» 6 октября сыграет в Самаре с местными «Крыльями Советов».

Краснодар 3:0
Первый тайм: 2:0
Динамо
30.09.2018, 16:30 Зрители: 30124 основной раунд: 9-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Дмитрий Хохлов
Голы
18′ Арикленес да Силва Ари 9
45+1′ Виктор Классон (Арикленес да Силва Ари, П. Мамаев) 16
55′ Виктор Классон (Вандерсон Масиэл) 16
Составы
Станислав Крицюк 1
Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 6
Александр Мартынович (к) 4
Урош Спаич 5
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
Арикленес да Силва Ари 9
70′ Павел Мамаев 17
Маурисио Перейра 33
67′ Вандерсон Масиэл 7
Дмитрий Стоцкий 89
73′ Виктор Классон 16
Кристиан Куэва 20
1 Антон Шунин (к)
3 Себастьян Хольмен 24′
4 Владимир Рыков 42′
44 Тони Шуньич 35′
25 Алексей Козлов
34 Константин Рауш 69′
9 Мигел Кардозу
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
5 Абдул Азиз Тетте
48 Евгений Луценко 59′
7 Евгений Марков 75′
17 Антон Терехов
27 Самба Соу 70′
23 Антон Соснин
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 1
10 Фолы 12
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Боковой судья Адлан Хатуев (Грозный, Россия)
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