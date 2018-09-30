Дубль Классона помог «Краснодару» разгромить «Динамо» в матче чемпионата России
ТАСС, 30 сентября. «Краснодар» разгромил московское «Динамо» со счетом 3:0 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 30 сентября. «Краснодар» разгромил московское «Динамо» со счетом 3:0 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Мячи забили Ари (18-я минута) и Виктор Классон (45, 55).
«Краснодар» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице с 19 очками.
В следующем туре «Краснодар» 7 октября в гостях встретится с петербургским «Зенитом», «Динамо» 6 октября сыграет в Самаре с местными «Крыльями Советов».
|Мурад Мусаев
|Дмитрий Хохлов
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|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев (Грозный, Россия)