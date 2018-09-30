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21:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Терри прокомментировал неожиданное появление на матче «Спартака»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал, зачем прилетел в Москву на матч 9-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом». По словам 37-летнего англичанина, ему интересно посмотреть на красно-белых со стороны.

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Источник: Reuters

«В России у меня появился клуб, за которым я слежу. Слежу совершенно недавно и мне было интересно посмотреть на него со стороны. Я не могу сказать, что являюсь болельщиком, так как мое сердце принадлежит “Челси”, однако симпатии к “Спартаку” я имею и еще раз хочу извиниться за принятое решение», — цитирует Терри сайт болельщиков «Челси».

В сентябре Терри мог подписать контракт со «Спартаком». В последний момент он отказался от предложения. Англичанин заявил, что принял такое решение после разговора с семьей.

Ранее Mirror сообщал, что Терри возглавил молодежную команду «Челси» (U-23).

Спартак 0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
30.09.2018, 19:00 основной раунд: 9-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Валерий Карпин
Голы
10 Александр Зуев 67′
Составы
Александр Максименко 98
Николай Рассказов 92
Георгий Джикия (к) 14
Сальваторе Боккетти 16
Лоренсо Мельгарехо 25
Фернанду 11
Роман Зобнин 47
де Соуза Луиз Адриану 12
77′ Дмитрий Комбаров 23
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
64′ Александр Самедов 19
Александр Ломовицкий 27
71′ Софьян Ханни 94
Ивелин Попов 71
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк 23′
77 Дмитрий Скопинцев
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
8 Аяз Гулиев
84 Александр Гацкан (к)
2 Тимофей Калачев 81′ 13′
7 Артур Юсупов
11 Алексей Ионов 65′
10 Александр Зуев
14 Элдор Шомуродов 60′
23 Видар Ерн Кьяртанссон
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
5 Удары (всего) 7
0 Удары в створ 4
6 Угловые 1
14 Фолы 15
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
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