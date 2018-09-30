Терри прокомментировал неожиданное появление на матче «Спартака»

«В России у меня появился клуб, за которым я слежу. Слежу совершенно недавно и мне было интересно посмотреть на него со стороны. Я не могу сказать, что являюсь болельщиком, так как мое сердце принадлежит “Челси”, однако симпатии к “Спартаку” я имею и еще раз хочу извиниться за принятое решение», — цитирует Терри сайт болельщиков «Челси».