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21:11 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл «Ростову» в матче чемпионата России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. «Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0 в гостевом матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на «Открытие-Арене» в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Гол на 67-й минуте встречи забил Александр Зуев. 22-летний полузащитник является воспитанником «Спартака», за основную команду клуба он выступал с 2013 по 2018 год, после чего заключил контракт с «Ростовом».

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Встречу «Спартака» и «Ростова» посетил бывший капитан сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри. В сентябре появилась информация о потенциальном переходе Терри в «Спартак» после того, как на длительный срок из-за травмы выбыл основной защитник красно-белых Самуэль Жиго. Позднее Терри прошел медобследование для «Спартака» в Испании и, по данным СМИ, подписал предварительный контракт с московским клубом, после чего для него была оформлена российская виза. Однако позднее футболист объявил о том, что отклонил предложение «Спартака», защитник назвал основной причиной отказа семейные обстоятельства.

«Спартак» продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до четырех матчей, подопечные Массимо Карреры потерпели второе поражение в текущем сезоне. В активе «Спартака» 15 очков в девяти турах, московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице. Набравший 18 очков «Ростов» поднялся на третье место. «Ростов» впервые в истории чемпионатов России обыграл «Спартак» в гостях.

В следующем туре «Спартак» 7 октября сыграет в гостях с красноярским «Енисеем», днем ранее «Ростов» примет «Оренбург».

Спартак 0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
30.09.2018, 19:00 основной раунд: 9-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Валерий Карпин
Голы
10 Александр Зуев 67′
Составы
Александр Максименко 98
Николай Рассказов 92
Георгий Джикия (к) 14
Сальваторе Боккетти 16
Лоренсо Мельгарехо 25
Фернанду 11
Роман Зобнин 47
де Соуза Луиз Адриану 12
77′ Дмитрий Комбаров 23
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
64′ Александр Самедов 19
Александр Ломовицкий 27
71′ Софьян Ханни 94
Ивелин Попов 71
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк 23′
77 Дмитрий Скопинцев
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
8 Аяз Гулиев
84 Александр Гацкан (к)
2 Тимофей Калачев 81′ 13′
7 Артур Юсупов
11 Алексей Ионов 65′
10 Александр Зуев
14 Элдор Шомуродов 60′
23 Видар Ерн Кьяртанссон
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
5 Удары (всего) 7
0 Удары в створ 4
6 Угловые 1
14 Фолы 15
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол с пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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