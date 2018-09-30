«Спартак» проиграл «Ростову» в матче чемпионата России

Гол на 67-й минуте встречи забил Александр Зуев. 22-летний полузащитник является воспитанником «Спартака», за основную команду клуба он выступал с 2013 по 2018 год, после чего заключил контракт с «Ростовом».

Встречу «Спартака» и «Ростова» посетил бывший капитан сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри. В сентябре появилась информация о потенциальном переходе Терри в «Спартак» после того, как на длительный срок из-за травмы выбыл основной защитник красно-белых Самуэль Жиго. Позднее Терри прошел медобследование для «Спартака» в Испании и, по данным СМИ, подписал предварительный контракт с московским клубом, после чего для него была оформлена российская виза. Однако позднее футболист объявил о том, что отклонил предложение «Спартака», защитник назвал основной причиной отказа семейные обстоятельства.