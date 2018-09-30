«Спартак» проиграл «Ростову» в матче чемпионата России

Гол на 67-й минуте встречи забил Александр Зуев. 22-летний полузащитник является воспитанником «Спартака», за основную команду клуба он выступал с 2013 по 2018 год, после чего заключил контракт с «Ростовом».
Встречу «Спартака» и «Ростова» посетил бывший капитан сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри. В сентябре появилась информация о потенциальном переходе Терри в «Спартак» после того, как на длительный срок из-за травмы выбыл основной защитник красно-белых Самуэль Жиго. Позднее Терри прошел медобследование для «Спартака» в Испании и, по данным СМИ, подписал предварительный контракт с московским клубом, после чего для него была оформлена российская виза. Однако позднее футболист объявил о том, что отклонил предложение «Спартака», защитник назвал основной причиной отказа семейные обстоятельства.
«Спартак» продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до четырех матчей, подопечные Массимо Карреры потерпели второе поражение в текущем сезоне. В активе «Спартака» 15 очков в девяти турах, московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице. Набравший 18 очков «Ростов» поднялся на третье место. «Ростов» впервые в истории чемпионатов России обыграл «Спартак» в гостях.
В следующем туре «Спартак» 7 октября сыграет в гостях с красноярским «Енисеем», днем ранее «Ростов» примет «Оренбург».