«Спартак» проиграл еще и «Ростову». Дома, на глазах у Терри

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Самое главное событие матча случилось еще до стартового свистка. Джон Терри вроде бы официально отказал «Спартаку», но сегодня… посетил матч с «Ростовом». Русская виза все-таки пригодилась — легенду «Челси» заметили на «Открытие Арене». Видимо, тема перехода в «Спартак» снова открыта.

Терри смотрел сегодня вот на этих парней в красно-белых футболках. Возможно, скоро и он выйдет вместе с ними на поле. Тем более что усиление «Спартаку» явно нужно.

А вот у «Ростова» все в порядке. Когда-то Валерий Карпин занимал второе место с красно-белыми, но сейчас третье для него — топовый результат. Из «Ростова» больше не выжать, так что пока Валерий Георгиевич проделывает шикарную работенку. И на матч против своего бывшего клуба выставил этих товарищей.

Первый тайм Терри наверняка понравился — по динамике. Это была вполне себе винтажная игра АПЛ — ну, аутсайдеров, конечно. Очень приличные скорости, максимум борьбы, забросов и кроссов. У «Спартака» хедлайнером был Луис Адриано — он и партнерам мячи раскидывал, и сам бил по воротам, и вообще активнее всех пытался впечатлить Карреру и Терри. Но «Спартак» за 45 минут снова не забил — ни с игры, ни со стандартов. «Ростов» тоже, только вот гостевой вариант Карпина работал вполне неплохо. Тот же Ионов мог забивать — но идеальный сюжет гости приберегли. Для второго тайма.

Против «Спартака» с первых минут рубились Паршивлюк и Гулиев — не чужие для московской команды люди. А во второй половине Карпин выпустил еще и Зуева — человека, знающего, что такое — забивать на «Открытие Арене». За «Спартак».

Но сегодня у по-прежнему молодого форварда (Зуеву 22) была другая миссия — забить «Спартаку». И он ее выполнил — притом уже на второй минуте своего пребывания на поле. Зуев сделал все на топ-уровне — разогнал атаку, открылся, ввинтил мяч в штангу, но добил в сетку. Все успел — 1:0, «Ростов» на 67-й минуте дал болельщикам «Спартака» очередной повод для грусти в этом сезоне.