«Спартак» проиграл еще и «Ростову». Дома, на глазах у Терри
Джон выбрал не тот матч, чтобы посмотреть вживую.
Джон выбрал не тот матч, чтобы посмотреть вживую.
Самое главное событие матча случилось еще до стартового свистка. Джон Терри вроде бы официально отказал «Спартаку», но сегодня… посетил матч с «Ростовом». Русская виза
Терри смотрел сегодня вот на этих парней в
А вот у «Ростова» все в порядке.
Первый тайм Терри наверняка понравился — по динамике. Это была вполне себе винтажная игра АПЛ — ну, аутсайдеров, конечно. Очень приличные скорости, максимум борьбы, забросов и кроссов. У «Спартака» хедлайнером был Луис Адриано — он и партнерам мячи раскидывал, и сам бил по воротам, и вообще активнее всех пытался впечатлить Карреру и Терри. Но «Спартак» за 45 минут снова не забил — ни с игры, ни со стандартов. «Ростов» тоже, только вот гостевой вариант Карпина работал вполне неплохо. Тот же Ионов мог забивать — но идеальный сюжет гости приберегли. Для второго тайма.
Против «Спартака» с первых минут рубились Паршивлюк и Гулиев — не чужие для московской команды люди. А во второй половине Карпин выпустил еще и Зуева — человека, знающего, что такое — забивать на «Открытие Арене». За «Спартак».
Но сегодня у
Каррера в этот раз даже выпустил форварда, а не защитника, в отчаянных попытках спасти игру. Зе Луиш вместо Комбарова. Но «Спартаку» не помогло ничего — ни драйв, ни желание, ни заботливый взгляд Терри на трибунах. У «Спартака» сегодня 64 процента владения и шесть угловых против одного. Ну… И все. На одних проходах Зобнина «Ростову» Карпина даже один не забьешь. А вот
|Массимо Каррера
|Валерий Карпин
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|5
|Удары (всего)
|7
|0
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Николай Волошин (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)