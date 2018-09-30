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21:33 (мск), источник: Sport24

«Спартак» проиграл еще и «Ростову». Дома, на глазах у Терри

Джон выбрал не тот матч, чтобы посмотреть вживую.

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30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Самое главное событие матча случилось еще до стартового свистка. Джон Терри вроде бы официально отказал «Спартаку», но сегодня… посетил матч с «Ростовом». Русская виза все-таки пригодилась — легенду «Челси» заметили на «Открытие Арене». Видимо, тема перехода в «Спартак» снова открыта.

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Терри смотрел сегодня вот на этих парней в красно-белых футболках. Возможно, скоро и он выйдет вместе с ними на поле. Тем более что усиление «Спартаку» явно нужно.

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А вот у «Ростова» все в порядке. Когда-то Валерий Карпин занимал второе место с красно-белыми, но сейчас третье для него — топовый результат. Из «Ростова» больше не выжать, так что пока Валерий Георгиевич проделывает шикарную работенку. И на матч против своего бывшего клуба выставил этих товарищей.

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Первый тайм Терри наверняка понравился — по динамике. Это была вполне себе винтажная игра АПЛ — ну, аутсайдеров, конечно. Очень приличные скорости, максимум борьбы, забросов и кроссов. У «Спартака» хедлайнером был Луис Адриано — он и партнерам мячи раскидывал, и сам бил по воротам, и вообще активнее всех пытался впечатлить Карреру и Терри. Но «Спартак» за 45 минут снова не забил — ни с игры, ни со стандартов. «Ростов» тоже, только вот гостевой вариант Карпина работал вполне неплохо. Тот же Ионов мог забивать — но идеальный сюжет гости приберегли. Для второго тайма.

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Против «Спартака» с первых минут рубились Паршивлюк и Гулиев — не чужие для московской команды люди. А во второй половине Карпин выпустил еще и Зуева — человека, знающего, что такое — забивать на «Открытие Арене». За «Спартак».

Но сегодня у по-прежнему молодого форварда (Зуеву 22) была другая миссия — забить «Спартаку». И он ее выполнил — притом уже на второй минуте своего пребывания на поле. Зуев сделал все на топ-уровне — разогнал атаку, открылся, ввинтил мяч в штангу, но добил в сетку. Все успел — 1:0, «Ростов» на 67-й минуте дал болельщикам «Спартака» очередной повод для грусти в этом сезоне.

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Каррера в этот раз даже выпустил форварда, а не защитника, в отчаянных попытках спасти игру. Зе Луиш вместо Комбарова. Но «Спартаку» не помогло ничего — ни драйв, ни желание, ни заботливый взгляд Терри на трибунах. У «Спартака» сегодня 64 процента владения и шесть угловых против одного. Ну… И все. На одних проходах Зобнина «Ростову» Карпина даже один не забьешь. А вот экс-дублер «Спартака» принес Валерию Георгиевичу победу над Каррерой.

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Спартак 0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
30.09.2018, 19:00 Зрители: 33328 основной раунд: 9-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Валерий Карпин
Голы
10 Александр Зуев 67′
Составы
Александр Максименко 98
Николай Рассказов 92
Георгий Джикия (к) 14
Сальваторе Боккетти 16
Лоренсо Мельгарехо 25
Фернанду 11
Роман Зобнин 47
де Соуза Луиз Адриану 12
77′ Дмитрий Комбаров 23
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
64′ Александр Самедов 19
Александр Ломовицкий 27
71′ Софьян Ханни 94
Ивелин Попов 71
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк 23′
77 Дмитрий Скопинцев
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
8 Аяз Гулиев
84 Александр Гацкан (к)
2 Тимофей Калачев 81′ 13′
7 Артур Юсупов
11 Алексей Ионов 65′
10 Александр Зуев
14 Элдор Шомуродов 60′
23 Видар Ерн Кьяртанссон
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
5 Удары (всего) 7
0 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 1
14 Фолы 15
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
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