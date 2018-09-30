Каррера: Слово «стыд» неуместно в отношении игры и результатов «Спартака»

Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 0:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России. «Спартак» продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до четырех матчей, подопечные Массимо Карреры потерпели второе поражение в текущем сезоне.

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«Нам надо стыдиться, потому что мы проиграли? Мы работаем ради побед, но не всегда получается побеждать. Надо порой принимать и поражения», — сказал Каррера.

«Считаю, что стыдиться надо команде, которая не выкладывается. Я не могу жаловаться на то, как команда трудится на поле. Слово “стыд” здесь неуместно», — добавил Каррера.

По словам Карреры, футболистам «Спартака» нужно продолжать спокойно работать и не обращать внимание на лишние мысли. «Нужно смотреть вперед. Этот матч в прошлом, нужно готовиться к четвергу. Нужно оставаться спокойными и уметь подниматься с колен», — отметил Каррера.