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21:51 (мск), источник: ТАСС

Каррера: Слово «стыд» неуместно в отношении игры и результатов «Спартака»

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Слово «стыд» неуместно в отношении игры и последних результатов московского футбольного клуба «Спартак». Об этом на пресс-конференции после поражения от «Ростова» заявил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 0:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России. «Спартак» продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до четырех матчей, подопечные Массимо Карреры потерпели второе поражение в текущем сезоне.

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«Нам надо стыдиться, потому что мы проиграли? Мы работаем ради побед, но не всегда получается побеждать. Надо порой принимать и поражения», — сказал Каррера.

«Считаю, что стыдиться надо команде, которая не выкладывается. Я не могу жаловаться на то, как команда трудится на поле. Слово “стыд” здесь неуместно», — добавил Каррера.

По словам Карреры, футболистам «Спартака» нужно продолжать спокойно работать и не обращать внимание на лишние мысли. «Нужно смотреть вперед. Этот матч в прошлом, нужно готовиться к четвергу. Нужно оставаться спокойными и уметь подниматься с колен», — отметил Каррера.

В активе «Спартака» 15 очков в девяти турах, московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице. В четверг «Спартак» сыграет в Лиге Европы.

Спартак 0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
30.09.2018, 19:00 Зрители: 33328 основной раунд: 9-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Валерий Карпин
Голы
10 Александр Зуев 67′
Составы
Александр Максименко 98
Николай Рассказов 92
Георгий Джикия (к) 14
Сальваторе Боккетти 16
Лоренсо Мельгарехо 25
Фернанду 11
Роман Зобнин 47
де Соуза Луиз Адриану 12
77′ Дмитрий Комбаров 23
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
64′ Александр Самедов 19
Александр Ломовицкий 27
71′ Софьян Ханни 94
Ивелин Попов 71
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк 23′
77 Дмитрий Скопинцев
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
8 Аяз Гулиев
84 Александр Гацкан (к)
2 Тимофей Калачев 81′ 13′
7 Артур Юсупов
11 Алексей Ионов 65′
10 Александр Зуев
14 Элдор Шомуродов 60′
23 Видар Ерн Кьяртанссон
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
5 Удары (всего) 7
0 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 1
14 Фолы 15
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
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