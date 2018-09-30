«Быки» угрожают Семаку

Источник: ФК "Краснодар"

Суперсерия «Зенита» в чемпионате на девятом матче внезапно прервалась. «Анжи» был 15 минут в меньшинстве, но за это время умудрился заработать пенальти и забить победный мяч. Махачкалинская команда практически ничего не создала, а если бы не ошибка Смольникова на 82-й минуте, вполне вероятно, и проиграла бы. Но какой смысл сейчас об этом говорить? Петербург потерпел поражение. Первое в турнире.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 9, 30.09.2018, 14:00 Анжи 2 Зенит 1

На мой взгляд, «Зенит» нынешнего сезона и прошлого — совсем разные команды. Но все же параллели напрашиваются. Ровно год назад петербуржцы, как и сейчас, считались фаворитами. Больше того, без поражений продержались еще дольше — до 15 октября, когда уступили дома «Арсеналу» (0:1). Потом посыпались, что в итоге привело к пятому месту в чемпионате.

Год назад «Зениту» на пятки наступал «Локомотив». Это было неожиданно. Никто не рассматривал железнодорожников как реальных претендентов на золото. Сейчас же первый преследователь команды Семака — «Краснодар». Отрыв — всего три очка. Если южане победят, то станут лидерами. И это тоже своего рода сенсация. Все же «быки» летом потеряли Федора Смолова, который за три предыдущих чемпионата забил за них 52 мяча.

Но, такое ощущение, без Смолова «Краснодару» стало только комфортнее. Насколько знаю, на вернувшегося из «Локомотива» Ари особо не рассчитывали. Однако он в сентябре (после отбытия дисквалификации за удаление в матче со «Спартаком») показывает прекрасный и результативный футбол. В последних двух матчах чемпионата он забил три мяча и сделал голевую передачу. Сегодня будет объявлен состав сборной на матчи Лиги наций со шведами и турками, и если бразилец с российским паспортом в нем окажется — это будет выглядеть вполне логично. А еще в отличной форме Классон, Газинcкий теперь и в сборной ключевой игрок, Мамаев рабоной забивает. «Краснодар» силен.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 9, 30.09.2018, 16:30 Краснодар 3 Динамо 0

«Зенит» сыграет с «быками» уже в следующем туре — 7 октября. Несмотря на последние заслуги, краснодарская команда — не фаворит этой встречи. Тем более, что матч пройдет в Петербурге, где сине-бело-голубые в нынешнем сезоне смотрятся очень мощно. В конце концов, неудача в Дагестане должна добавить им спортивной злости.

«Зенит» и «Краснодар» встретятся, когда с момента их последнего матча пройдет ровно полгода. 7 апреля команда Манчини уступила на своем поле 1:2, причем первый мяч краснодарцев забил отданный в аренду Шатов, теперь снова играющий за «Зенит». Отставание Петербурга от «Локомотива» тогда возросло до восьми очков и шансов на золото, по сути, не осталось.

Это был 25-й тур чемпионата, сейчас же будет только 10-й. Поражение не станет смертельным ни для тех, ни для других. Но может больно ударить по психологии и вере в себя.