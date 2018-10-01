«Рубин» и «Крылья Советов» сыграют в заключительном матче девятого тура РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Событием матча станет возвращение в Казань бывшего голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова, который теперь защищает ворота «Крыльев Советов». 37-летний Рыжиков выступал за казанский клуб с 2008 по 2018 год. В составе команды он провел 359 матчей, из которых 152 — «на ноль». Вместе с казанцами Рыжиков стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка страны.

Первые матчи Рыжикова в «Крыльях Советов» получились неудачными — после домашней победы над «Анжи» (1:0), он пропустил семь мячей в двух матчах с «Арсеналом» (0:4 в гостях) и «Краснодаром» (0:3) дома.

В середине недели обе команды сыграли в Кубке России — «Рубин» обыграл «Химки» в дополнительное время (1:0), а «Крылья Советов» переиграли «Тамбов» (2:1). «Настроение, конечно, после победы над “Тамбовом” немного улучшилось, — сказал нападающий “Крыльев Советов” Максим Канунников. — Кубок — есть Кубок, за него тоже хочется побороться, но в чемпионате у нас уже много долгов — нам нужно прибавлять, набирать очки и подниматься вверх по турнирной таблице».

«Крылья Советов» не обыгрывали «Рубин» в чемпионате с мая 2013 года. После этого в шести матчах трижды побеждал «Рубин», три встречи завершились вничью. При этом предыдущая встреча команд в Казани в 1/8 финала предыдущего розыгрыша Кубка России завершилась победой «Крыльев» со счетом 2:1.