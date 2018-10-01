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12:40 (мск), источник: ТАСС

Защитное покрытие позволило сохранить поле «Ростов-Арены» во время концерта Басты

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитное покрытие позволило сохранить газон «Ростов-Арены» во время концерта Басты. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе компании «Спорт-Ин», которая осуществляет управление ареной.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в пресс-службе «Ростов-Арены» сообщили, что газон стадиона после мероприятия не пострадал и будет готов к матчу 10-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» — «Оренбург», который пройдет 6 октября.

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«Газон во время концерта был защищен искусственным защитным покрытием, который обеспечивает воздухообмен и возможность полива травы, — рассказали в пресс-службе. — Наши агрономы по истечении 1,5 суток исследовали состояние газона и заключили, что поле абсолютно не пострадало и готово принять игру «Ростова» с «Оренбургом».

Ранее футбольный клуб «Ростов» опубликовал заявление, в котором говорилось, что клуб опасается за состояние газона на стадионе из-за концерта Басты. Оператор арены сообщал, что проведение концерта Басты 29 сентября не помешает футбольным матчам. В воскресенье в ряде СМИ были опубликованы фото газона, который якобы был поврежден еще до начала концерта. «К состоянию самого газона это фото не имеет никакого отношения», — отметили в пресс-службе.

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