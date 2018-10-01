Смолов выписался из клиники после операции на ключице
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов выписался из итальянской больницы, где ему 29 сентября была сделана операция на ключице, сообщает инстаграм клиники Villa Stuart.
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов выписался из итальянской больницы, где ему 29 сентября была сделана операция на ключице, сообщает инстаграм клиники Villa Stuart.
Сроки восстановления футболиста после операции составят 30−40 дней. Эту травму он получил в матче Кубка России против калининградской «Балтики» (3:2). Таким образом, Смолов точно пропустит матчи чемпионата России с ЦСКА, «Ростовом» и «Енисеем», а также поединки Лиги чемпионов с «Порту» и «Шальке».
Напомним, что 28-летний Смолов перешёл в «Локомотив» из «Краснодара» в августе этого года за € 9 млн. В этом сезоне форвард провёл девять матчей за «железнодорожников», забил три гола и отдал две результативные передачи.