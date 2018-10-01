Терри: С удовольствием посетил матч «Спартака»
Бывший футболист сборной Англии Джон Терри поделился эмоциями от посещения матча девятого тура Российской
Бывший футболист сборной Англии Джон Терри поделился эмоциями от посещения матча девятого тура Российской
— С удовольствием посетил матч «Спартака», — написал Терри на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в сентябре Джон был близок к переходу в «Спартак», однако после совещания с семьёй принял решение отказаться от подписания контракта с
Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год, после чего провёл сезон в составе «Астон Виллы».
|Массимо Каррера
|Валерий Карпин
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|5
|Удары (всего)
|7
|0
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Николай Волошин (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)