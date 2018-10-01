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17:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Терри: С удовольствием посетил матч «Спартака»

Бывший футболист сборной Англии Джон Терри поделился эмоциями от посещения матча девятого тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом» (0:1). Встреча команд состоялась 30 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

— С удовольствием посетил матч «Спартака», — написал Терри на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в сентябре Джон был близок к переходу в «Спартак», однако после совещания с семьёй принял решение отказаться от подписания контракта с красно-белыми. Об этом игрок написал в своём «инстаграме», однако позже он этот пост удалил.

Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год, после чего провёл сезон в составе «Астон Виллы».

Спартак 0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
30.09.2018, 19:00 Зрители: 33328 основной раунд: 9-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Валерий Карпин
Голы
10 Александр Зуев 67′
Составы
Александр Максименко 98
Николай Рассказов 92
Георгий Джикия (к) 14
Сальваторе Боккетти 16
Лоренсо Мельгарехо 25
Фернанду 11
Роман Зобнин 47
де Соуза Луиз Адриану 12
77′ Дмитрий Комбаров 23
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
64′ Александр Самедов 19
Александр Ломовицкий 27
71′ Софьян Ханни 94
Ивелин Попов 71
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк 23′
77 Дмитрий Скопинцев
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
8 Аяз Гулиев
84 Александр Гацкан (к)
2 Тимофей Калачев 81′ 13′
7 Артур Юсупов
11 Алексей Ионов 65′
10 Александр Зуев
14 Элдор Шомуродов 60′
23 Видар Ерн Кьяртанссон
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
5 Удары (всего) 7
0 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 1
14 Фолы 15
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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