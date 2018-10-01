«Рубин» — «Крылья Советов», 1 октября: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Крыльев Советов» на матч девятого тура Российской
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Крыльев Советов» на матч девятого тура Российской
Запасные: Бабурин, Акмурзин, Кудряшов, Сорокин, Калинин, Могилевец, Шекари Гезелгайех, Бухаров.
Запасные: Рыжиков, Полуяхтов, Тигиев, Тихонов, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Корниленко, Шейдаев, Соболев, Вучичевич.
Начало встречи — в 19:30 мск.