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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» — «Крылья Советов», 1 октября: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Крыльев Советов» на матч девятого тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Казань Арена» сегодня, 1 октября.

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Источник: РИА "Новости"
«Рубин»: Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Уремович, Камболов, Подберёзкин, Коновалов, Полоз, Азмун.

Запасные: Бабурин, Акмурзин, Кудряшов, Сорокин, Калинин, Могилевец, Шекари Гезелгайех, Бухаров.

«Крылья Советов»: Конюхов, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич, Рохель, Ланин, Молло, Мияйлович, Антон, Канунников.

Запасные: Рыжиков, Полуяхтов, Тигиев, Тихонов, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Корниленко, Шейдаев, Соболев, Вучичевич.

Начало встречи — в 19:30 мск.

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