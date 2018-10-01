«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 1 октября. Казанский «Рубин» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 1 октября. Казанский «Рубин» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Вячеслав Подберезкин (27-я минута) и Сердар Азмун (90), у гостей отличился Максим Канунников (49), который с 2014 по 2017 год являлся игроком «Рубина», проведя в составе команды 108 матчей и забив 21 гол. «Рубин» продлил свою беспроигрышную серию до шести матчей (две победы, четыре ничьи). «Крылья Советов» потерпели третье поражение подряд.
В турнирной таблице «Рубин» занимает шестое место, набрав 14 очков, «Крылья Советов» с семью очками идут 15-ми.
В следующем туре «Рубин» примет екатеринбургский «Урал», «Крылья Советов» на своем поле сыграют с московским «Динамо». Обе встречи пройдут 6 октября.
|Рубин
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2:1
Первый тайм: 1:0
|Крылья Советов
|Курбан Бердыев
|Андрей Тихонов
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|5
|Удары (всего)
|2
|5
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|0
|8
|Фолы
|10
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)