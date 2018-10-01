«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

В составе хозяев забитыми мячами отметились Вячеслав Подберезкин (27-я минута) и Сердар Азмун (90), у гостей отличился Максим Канунников (49), который с 2014 по 2017 год являлся игроком «Рубина», проведя в составе команды 108 матчей и забив 21 гол. «Рубин» продлил свою беспроигрышную серию до шести матчей (две победы, четыре ничьи). «Крылья Советов» потерпели третье поражение подряд.