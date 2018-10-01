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21:47 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 1 октября. Казанский «Рубин» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев забитыми мячами отметились Вячеслав Подберезкин (27-я минута) и Сердар Азмун (90), у гостей отличился Максим Канунников (49), который с 2014 по 2017 год являлся игроком «Рубина», проведя в составе команды 108 матчей и забив 21 гол. «Рубин» продлил свою беспроигрышную серию до шести матчей (две победы, четыре ничьи). «Крылья Советов» потерпели третье поражение подряд.

В турнирной таблице «Рубин» занимает шестое место, набрав 14 очков, «Крылья Советов» с семью очками идут 15-ми.

В следующем туре «Рубин» примет екатеринбургский «Урал», «Крылья Советов» на своем поле сыграют с московским «Динамо». Обе встречи пройдут 6 октября.

Рубин 2:1
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
1.10.2018, 19:30 Зрители: 6374 основной раунд: 9-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Андрей Тихонов
Голы
27′ Вячеслав Подберезкин (С. Азмун) 7
90+4′ Сердар Азмун 20
99 Максим Канунников (Н. Чичерин) 49′
Составы
Иван Коновалов 23
Виталий Устинов 91
Филип Уремович 5
Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Игорь Коновалов 15
65′ Руслан Камболов 88
Сердар Азмун 20
77′ Хорен Байрамян 19
Федор Кудряшов 30
60′ Вячеслав Подберезкин 7
Павел Могилевец 18
64′ Дмитрий Полоз 10
Александр Бухаров 11
14 Евгений Конюхов (к)
44 Никита Чичерин
6 Жозе Феррейра Надсон
18 Агустин Рохель
20 Срджан Мияйлович
99 Максим Канунников
28 Паул Антон
64 Олег Ланин
15 Георгий Зотов 90′
3 Георгий Тигиев
5 Мирал Самарджич 43′ 38′
4 Евгений Башкиров
89 Йоан Молло 86′
7 Александр Соболев
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
5 Удары (всего) 2
5 Удары в створ 1
2 Угловые 0
8 Фолы 10
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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