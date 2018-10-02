«Спартак» рассматривает варианты замены Карреры

Источник: Спорт-Экспресс

Что с Каррерой

Поражение на своем поле от «Ростова» Валерия Карпина вновь сделало актуальным вопрос о будущем Массимо Карреры в московском клубе. Сразу после финального свистка матча с дончанами высшее руководство красно-белых провело совещание в узком кругу. Ряд источников, говорит, что вердикт таков: здесь и сейчас Карреру не увольняют, к двум ближайшим встречам (в Лиге Европы с «Вильярреалом» в четверг и в РПЛ с «Енисеем» в воскресенье) команду будет готовить именно итальянец, но против расторжения контракта с Массимо никто особо не возражает.

Фоторепортаж Карпин поборол Карреру

Сам тренер в публичных высказываниях не раз подчеркивал свою готовность к любому сценарию. Насколько понимаю, спокоен Каррера и сейчас. Досрочное прекращение трудовых отношений по инициативе работодателя предполагает единовременную выплату тренеру около 1,5 миллиона евро — зарплата до конца срока контракта (он завершается в мае 2019-го). Это если Массимо и клуб не договорятся об иных условиях «развода».

Почему подобное решение может быть принято именно сейчас? У людей в высоких спартаковских кабинетах нет никакой уверенности в том, что Массимо способен преодолеть трудности, как это произошло год назад. Напротив, преобладает точка зрения, что из нынешнего пике итальянец вряд ли выйдет.

Кстати, насколько мне известно, в случае отставки Карреры вслед за ним могут покинуть «Спартак» и два испанских специалиста — Рауль Рианчо и Висенте Гомес.

Кто вместо

Это самый важный вопрос, и однозначного ответа на него пока нет. Собственно, будь он найден, то перемены на тренерском мостике, вполне возможно, уже произошли бы. Тем не менее, определенная работа в этом направлении, по моей информации, ведется.

На примете есть три кандидата, все — иностранцы. Объясняется это тем, что в «Спартаке» не видят сменщиков Карреры на российском рынке.

Третий возврат к кандидатуре Курбана Бердыева нереален, учитывая обстоятельства двух предыдущих попыток договориться с 66-летним тренером и его отказ от перехода в «Спартак» из «Ростова» летом 2016 года в самый последний момент.

Станислав Черчесов устроил бы многих, если ни всех. Но он занят в сборной России, а создавать напряжение в отношениях с РФС красно-белые не хотят. Совмещение же в современных условиях невозможно.

Кто-то из молодых (по тренерским меркам) экс-спартаковцев пока не рассматривается — считается, что после относительно недавних опытов с тем же Карпиным, а также Дмитрием Аленичевым, новый момент для этого еще не настал.

Есть данные, что этой осенью применительно к «Спартаку» всплывало имя Лорана Блана. 52-летний француз работал с «Бордо» (2007−2010), сборной своей страны (2010−2012) и «ПСЖ» (2013−2016) — везде небезуспешно, выиграв в сумме четыре чемпионата и взяв целый ряд других трофеев. Сейчас Блан открыт для предложений. Но дальше предварительного обсуждения его кандидатуры дело не пошло.

В целом же совсем не исключено, что нас в ближайшее время ждет сериал под названием «новый тренер «Спартака». Очередная серия — уже сегодня, когда должно состояться совещание топ-менеджмента клуба.