Карпин не удивлен, что «Спартак» не играет. Назаров снова пишет стихи. Цитаты тура

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1. Валерий Карпин, главный тренер «Ростова»:

(в ответ на вопрос журналиста о том, что «Спартак» не играет)

— А что тут удивительного?

2. Рашид Рахимов, главный тренер «Ахмата»:

(о неназначенном пенальти в ворота «Локомотива»)

— Увидел на повторе, что была игра рукой. Как в баскетболе, мяч с кольца рукой сняли. Может, судья глаз протирал, может, на бутсы засмотрелся.

3. Дмитрий Назаров, народный артист России, болельщик «Спартака»:

(о поражении красно-белых и работе Массимо Карреры)

— На стадионе — 30 с лишним, а у экранов — сотни тысяч.

И снова — ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?

Тех 30, что на стадионе, или всех тех, кто у экранов?

А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных?

Все 30 тысяч были в деле, а сотни тысяч были в силе.

А парни в поле не хотели. А может, их не научили?

«Иди туда, куда не знаю! Достань мне то, чего не помню!»

Кричал им тренер, утопая в короне, для него огромной.

4. Сергей Семак, главный тренер «Зенита»:

— Ну какой «Анжи» аутсайдер? И лидер может быть временным. Поэтому никакой недооценки нет. Мы играли медленно. Движения, перемещения, мысли не хватало. А «Анжи» — опытная команда, большинство игроков прошли школу премьер-лиги. Поэтому о недооценке речи быть не может.

5. Массимо Каррера, главный тренер «Спартака»:

— Нам надо стыдиться, потому что мы проиграли? Мы работаем ради побед, но не всегда получается побеждать. Порой надо принимать поражения. Я считаю, что стыдиться нужно команде, которая не выкладывается. Но я не могу жаловаться на труд команды сегодня. Так что я считаю, что слово стыд здесь неуместно.

6. Сергей Терехов, защитник «Оренбурга»:

— Одни и те же моменты трактуют по-разному. Один боковой судья машет, кричит, что пенальти. Потом он сваливает всю ответственность на главного судью. Главный судья говорит, что это боковой ему показал… Устроили тут цирк и потом, улыбаясь, уходят с поля.

7. Валерий Карпин, главный тренер «Ростова»:

(о победе и том, вспоминает ли он слова Леонида Федуна о «сбитом летчике»)

— Три очка мы взяли, вот и все. А фразу эту… каждый день вспоминаю и не сплю. Ну что за бред вы спрашиваете?

8. Мануэл Фернандеш, полузащитник «Локомотива»:

— С контрактом ситуация та же. Для меня самое главное — продолжать помогать команде. О контракте не думаю. Здорово, что удалось забить гол.

9. Геннадий Орлов, известный комментатор:

— Неслучайно Семак говорил, что у него средняя команда. Если нет куража, самоотдачи, то «Зениту» сложно добиться успеха. И вот сегодня мы все это и увидели. Повели в счете, немного расслабились. Появились улыбки на лицах. Но счет-то всего 1:0!

10. Ари, нападающий «Краснодара»:

(о том, заслужил ли он вызов в сборную России)

— Если честно, я только думаю о матчах моей команды. И если я играю в ней хорошо, то почему нет? Это вопрос тренера.

Общий зачет

Массимо Каррера, главный тренер «Спартака» — 46 очков*

Сергей Семак, главный тренер «Зенита» — 29

Юрий Семин, главный тренер «Локомотива» — 24.