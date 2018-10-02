Матч «Спартак» — «Зенит» покажут только по платному ТВ

Источник: РИА "Новости"

В первом круге игру в Санкт-Петербурге показал «Матч ТВ».

— Все говорят, что Sky и ВТ заплатили 4,5 миллиарда английской Лиге, только никто не обсуждает, сколько вещатели на этом заработали. А они точно эти затраты «отбивают», — цитирует «Российская газета» Савина. — Что же касается «ухода» на платный канал, то какие-то премиальные матчи остались на «Матч ТВ». «Зенит» — «Спартак» был на федеральном канале, а вот игру второго круга между ними можно будет увидеть только на «Матч премьер».

Вообще же традиционное телесмотрение, как мы его понимаем, меняет свою форму. Все больше людей смотрят ТВ здесь (показывает на смартфон). Быстрое и удобное решение. Несколько сегментов нашей целевой аудитории — молодежь 14−24 года и люди от 35 до 45 лет. Сформировавшиеся, семейные, со стабильным уровнем дохода. Для их бюджета 229 рублей в месяц — это не критичные деньги за то, чтобы получить в полном объеме нашу лигу, которая весьма интересна.

— Как оцените первые цифры по количеству подписчиков?