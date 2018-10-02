А. Егоров извинился перед руководством «Ахмата» за судейство в матче с «Локо»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу бригады арбитров на матче девятого тура Российской
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу бригады арбитров на матче девятого тура Российской
«Если бы все так возмущались, как Рашид Маматкулович, то я бы не волновался. Есть вещи, которые невозможно объяснить. Я извинился перед руководством “Ахмата”, они приняли наши извинения.
Есть спорные моменты, но тут необъяснимая ошибка со стороны главного арбитра и ассистента. Бригада получила неудовлетворительную оценку. Чтобы снизить градус, бригада будет наказана, и наказана она будет достаточно серьёзно», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Ранее работу судей на матче с «Локомотивом» раскритиковал главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов.
|Юрий Семин
|Рашид Рахимов
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)