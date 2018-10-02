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15:34 (мск), источник: Чемпионат.com

А. Егоров извинился перед руководством «Ахмата» за судейство в матче с «Локо»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу бригады арбитров на матче девятого тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом» (2:0) и высказался насчёт эпизода с попаданием мяча в руку футболиста «железнодорожников» Брайна Идову.

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«Если бы все так возмущались, как Рашид Маматкулович, то я бы не волновался. Есть вещи, которые невозможно объяснить. Я извинился перед руководством “Ахмата”, они приняли наши извинения.

Есть спорные моменты, но тут необъяснимая ошибка со стороны главного арбитра и ассистента. Бригада получила неудовлетворительную оценку. Чтобы снизить градус, бригада будет наказана, и наказана она будет достаточно серьёзно», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее работу судей на матче с «Локомотивом» раскритиковал главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов.

Локомотив 2:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
29.09.2018, 19:00 Зрители: 10083 основной раунд: 9-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Рашид Рахимов
Голы
81′ Мануэл Фернандеш 4
90+3′ Рифат Жемалетдинов (Ал. Миранчук) 96
Составы
Маринату Алвим Гильерме (к) 1
Владислав Игнатьев 20
90′ Брайн Идову 3
Бенедикт Хеведес 5
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
70′ Дмитрий Баринов 6
Гжегож Крыховяк 7
Эдер 24
90′ Мануэл Фернандеш 4
Роман Тугарев 67
70′ Антон Миранчук 11
Рифат Жемалетдинов 96
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель 31′
15 Андрей Семенов 13′
11 Силва Лима Исмаэл 62′
19 Олег Иванов 54′
8 Идрисса Думбья
2 Родолфу 89′
95 Магомед Митришев
17 Аблай Мбенг 78′
18 Беким Балай
23 Антон Швец 87′
6 Михаил Гащенков
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 0
11 Удары (всего) 3
6 Удары в створ 2
5 Угловые 3
16 Фолы 12
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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