Смертин назначен на пост директора РФС по региональной политике
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Алексей Смертин назначен на пост директора Российского футбольного союза (РФС) по региональной политике и международным отношениям. Об этом сообщает
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Алексей Смертин назначен на пост директора Российского футбольного союза (РФС) по региональной политике и международным отношениям. Об этом сообщает
Отмечается, что при этом Смертин сохранит пост офицера РФС по борьбе с дискриминацией в российском футболе.
«Безусловно, новое назначение для меня — это новый вызов. За несколько последних лет мы провели огромную работу, связанную с подготовкой чемпионата мира в нашей стране. Теперь, после его окончания, очень важно грамотно и правильно распорядиться тем наследием, которое нам оставил этот грандиозный турнир. Международная федерация футбола (ФИФА) задала высокую планку с точки зрения организации соревнований, и, на мой взгляд, это может помочь поднять наши внутренние стандарты в этой части», — заявил Смертин.
«В данной связи планируем уделять повышенное внимание развитию не только профессионального футбола, но и массового, а также
«Российский футбольный союз продолжает работу, связанную с оптимизацией деятельности, — прокомментировал данное назначение исполняющий обязанности президента РФС Алексадр Алаев. — Думаю, что нет смысла особо представлять Алексея Смертина, который был капитаном сборной России, долгое время выступал в сильнейших европейских клубах. У него есть опыт работы в региональной федерации футбола (Алтайский край), а также в международной сфере, напомню, что он являлся одним из послов прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Все это в комплексе и предопределило выбор в пользу его кандидатуры».
Будучи футболистом, с 1998 по 2006 год Смертин выступал за сборную России, проведя за команду 55 матчей. На клубном уровне он играл за английский «Челси» (2003−2006), проведя часть времени в аренде в «Портсмуте» и «Чарльтоне». В России Смертин играл за элистинский «Уралан» (1997−1998), московские клубы «Локомотив» (1999−2000) и «Динамо» (2006). Завершил карьеру футболиста в 2009 году.