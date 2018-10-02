В Турции сообщили об интересе к Кокорину со стороны «Бешикташа»

По данным источника, в приобретении российского футболиста заинтересован «Бешикташ». Главный тренер команды Шенол Гюнеш уже ознакомился с игровым стилем форварда и одобрил его трансфер. В лице Кокорина турецкий клуб видит хорошую замену Дженку Тосуну, который зимой перешёл в ливерпульский «Эвертон». При этом уточняется, что игрок «Зенита» не единственный кандидат на усиление атаки «Бешикташа».



В нынешнем сезоне Кокорин, недавно восстановившийся от травмы крестообразных связок колена, успел принять участие лишь в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.