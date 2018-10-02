Еськов рассудит «Зенит» и «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу

Ассистентами Еськова будут Тихон Калугин и Дмитрий Сафьян из Москвы, резервным судьей — Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье. В турнирной таблице команды занимают первые две строчки, «Краснодар» отстает от «Зенита» на три очка.