Еськов рассудит «Зенит» и «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу
ТАСС, 2 октября. Алексей Еськов из Москвы назначен главным арбитром матча 10-го тура чемпионата России по футболу между
ТАСС, 2 октября. Алексей Еськов из Москвы назначен главным арбитром матча 10-го тура чемпионата России по футболу между
Ассистентами Еськова будут Тихон Калугин и Дмитрий Сафьян из Москвы, резервным судьей — Владислав Безбородов из
Матч «Арсенал» — «Уфа» обслужит Сергей Карасев (Москва), «Крылья Советов» — «Динамо» — Виталий Мешков (Дмитров), «Ростов» — «Оренбург» — Михаил Вилков (Нижний Новгород), «Рубин» — «Урал» — Сергей Иванов (Ростов-на- Дону), «Енисей» — «Спартак» — Сергей Лапочкин (Санкт- Петербург), «Ахмат» — «Анжи» — Николай Волошин (Смоленск), ЦСКА — «Локомотив» — Алексей Матюнин (Москва).
Матчи 10-го тура пройдут