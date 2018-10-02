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20:26 (мск), источник: ТАСС

Еськов рассудит «Зенит» и «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 2 октября. Алексей Еськов из Москвы назначен главным арбитром матча 10-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентами Еськова будут Тихон Калугин и Дмитрий Сафьян из Москвы, резервным судьей — Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье. В турнирной таблице команды занимают первые две строчки, «Краснодар» отстает от «Зенита» на три очка.

Матч «Арсенал» — «Уфа» обслужит Сергей Карасев (Москва), «Крылья Советов» — «Динамо» — Виталий Мешков (Дмитров), «Ростов» — «Оренбург» — Михаил Вилков (Нижний Новгород), «Рубин» — «Урал» — Сергей Иванов (Ростов-на- Дону), «Енисей» — «Спартак» — Сергей Лапочкин (Санкт- Петербург), «Ахмат» — «Анжи» — Николай Волошин (Смоленск), ЦСКА — «Локомотив» — Алексей Матюнин (Москва).

Матчи 10-го тура пройдут 5—7 октября.

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