Первое заседание арбитража по делу о банкротстве «Амкара» пройдет 6 ноября

Источник: РИА "Новости"

Заявление с требованием признать «Амкар» банкротом поступил в арбитраж от президента клуба Геннадия Шилова 5 сентября. Однако суд не сразу принял его производству, поскольку заявитель не приложил к нему ряд необходимых документов. В частности, не представил доказательства направления копии заявления о банкротстве всем своим кредиторам, а также не передал суду информацию обо всех своих банковских счетах и поданных к нему исках. В связи с этим суд предложил Шилову в срок до 8 октября устранить недостатки.

В соответствии с данными картотеки, дополнительные документы были приобщены к делу 25 сентября, а во вторник арбитражный судья Светлана Коньшина приняла заявление о признании должника банкротом и назначила дату первого судебного заседания на 6 ноября.

Общественная организация «ФК «Амкар» 24 августа опубликовала на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в связи с долгом в 540 миллионов рублей. Кредитором в сообщении указано ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь». По данным ЕГРЮЛ, учредителями этой компании являются Пермский край в лице министерства по управлению имуществом и земельными отношениями (доля 78,6%) и город Пермь в лице департамента имущественных отношений (21,4%).