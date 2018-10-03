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09:34 (мск), источник: Р-Спорт

Первое заседание арбитража по делу о банкротстве «Амкара» пройдет 6 ноября

ПЕРМЬ, 3 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Пермского края назначил дату первого заседания по делу о признании банкротом местного футбольного клуба «Амкар» на 6 ноября, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

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Источник: РИА "Новости"

Заявление с требованием признать «Амкар» банкротом поступил в арбитраж от президента клуба Геннадия Шилова 5 сентября. Однако суд не сразу принял его производству, поскольку заявитель не приложил к нему ряд необходимых документов. В частности, не представил доказательства направления копии заявления о банкротстве всем своим кредиторам, а также не передал суду информацию обо всех своих банковских счетах и поданных к нему исках. В связи с этим суд предложил Шилову в срок до 8 октября устранить недостатки.

В соответствии с данными картотеки, дополнительные документы были приобщены к делу 25 сентября, а во вторник арбитражный судья Светлана Коньшина приняла заявление о признании должника банкротом и назначила дату первого судебного заседания на 6 ноября.

Общественная организация «ФК «Амкар» 24 августа опубликовала на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в связи с долгом в 540 миллионов рублей. Кредитором в сообщении указано ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь». По данным ЕГРЮЛ, учредителями этой компании являются Пермский край в лице министерства по управлению имуществом и земельными отношениями (доля 78,6%) и город Пермь в лице департамента имущественных отношений (21,4%).

«Амкар» в сезоне-2017/18 занял 13-е место в РФПЛ и в стыковых матчах обыграл «Тамбов», ставший четвертым в Футбольной национальной лиге, благодаря чему сохранил место в элитном дивизионе чемпионата России. Впоследствии пермский клуб не смог предоставить финансовые гарантии и лишился лицензии для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза в сезоне-2018/19.

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