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11:00 (мск), источник: Советский спорт

Александр Мостовой: Нет смысла убирать Карреру. Что такого страшного произошло?

Бывший хавбек московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном увольнении главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

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Источник: РИА "Новости"

«На данный момент нет смысла убирать Карреру. Что такого страшного произошло? Тем более иностранцам очень комфортно в России. Они живут здесь лучше некуда. Можно вспомнить массу примеров, когда зарубежный тренер приезжал работать к нам, а потом рассказывал в интервью, как было здорово в России. Конечно, ведь один 5 млн получил, другой — 7 млн, а третий и того больше. Но заканчивается контракт — они возвращаются домой. Ни один тут не остался.

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Вспомните, кто знал Карреру два года назад? Его привезли как тренера по работе с защитниками. Я вообще о такой функции никогда не слышал (смеётся). Человек оказался в нужное время в нужном месте. С ходу выиграл чемпионат. Один-то раз за 17 лет команда может взять золото. Каррера работает — и доволен. Если его не уберут, доработает до конца. Поэтому я не раздуваю ничего из этой ситуации, в которую попал «Спартак». За свою карьеру много чего повидал, — цитирует Мостового «Спорт день за днем».

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ.

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