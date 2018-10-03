Александр Мостовой: Нет смысла убирать Карреру. Что такого страшного произошло?
Бывший хавбек московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном увольнении главного тренера
Бывший хавбек московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном увольнении главного тренера
«На данный момент нет смысла убирать Карреру. Что такого страшного произошло? Тем более иностранцам очень комфортно в России. Они живут здесь лучше некуда. Можно вспомнить массу примеров, когда зарубежный тренер приезжал работать к нам, а потом рассказывал в интервью, как было здорово в России. Конечно, ведь один 5 млн получил, другой — 7 млн, а третий и того больше. Но заканчивается контракт — они возвращаются домой. Ни один тут не остался.
Вспомните, кто знал Карреру два года назад? Его привезли как тренера по работе с защитниками. Я вообще о такой функции никогда не слышал (смеётся). Человек оказался в нужное время в нужном месте. С ходу выиграл чемпионат.
На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ.