Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком девятого тура Российской премьер-лиги
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком девятого тура Российской
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком девятого тура Российской
РПЛ проводит в соцсети «ВКонтакте» голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
За Чалова проголосовало 37,89% всех опрошенных или 7758 человек. Второе место в голосовании занял итальянский полузащитник
В девятом туре ЦСКА на выезде победил «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Чалов, реализовав пенальти. 20-летний форвард возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России, забив семь голов в текущем розыгрыше РПЛ.
Чалов третий раз в нынешнем сезоне признается лучшим футболистом тура РПЛ. Ранее он стал лучшим игроком по итогам шестого и седьмого туров.