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13:30 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком девятого тура Российской премьер-лиги

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Матч ТВ».

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РПЛ проводит в соцсети «ВКонтакте» голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

За Чалова проголосовало 37,89% всех опрошенных или 7758 человек. Второе место в голосовании занял итальянский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио (15,59%), третье — российский полузащитник «Ростова» Александр Зуев (11,66%).

В девятом туре ЦСКА на выезде победил «Оренбург» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Чалов, реализовав пенальти. 20-летний форвард возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России, забив семь голов в текущем розыгрыше РПЛ.

Чалов третий раз в нынешнем сезоне признается лучшим футболистом тура РПЛ. Ранее он стал лучшим игроком по итогам шестого и седьмого туров.

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