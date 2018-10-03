Источник: Ташаев обратился в РФС с целью взыскать с «Динамо» € 5 тыс

По информации источника, по контракту с «Динамо» Ташаеву должны были выплачивать в качестве бонусов € 5 тыс. за каждое очко по системе «гол+пас». В одном из матчей с «Анжи» Александр заработал пенальти, который реализовал Кирилл Панченко. Ташаев считает, что за тот заработанный 11-метровый ему полагался бонус в виде € 5 тыс., тогда как в «Динамо» придерживаются обратной позиции. Отмечается, что таким образом футболист ответил на предпринятую ранее попытку «Динамо» взыскать с него € 400 тыс. за разрыв контракта перед переходом в «Спартак».