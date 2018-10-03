Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком сентября в Российской премьер-лиге

РПЛ проводила в соцсети «ВКонтакте» голосование по выбору лучшего футболиста сентября совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер». За хорватского полузащитника армейцев проголосовало 15 862 пользователей — 62,71% опрошенных. В голосовании он обошел своего одноклубника российского нападающего Федора Чалова — 9 431 голосов (37,29%).

Влашич, права на которого принадлежат английскому «Эвертону», в сентябре отметился голевой передачей в гостевом матче с «Уфой», а также голом в матче с московским «Спартаком», благодаря которому он был признан лучшим игроком 8-го тура РПЛ.