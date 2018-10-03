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22:03 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком сентября в Российской премьер-лиге

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком сентября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

РПЛ проводила в соцсети «ВКонтакте» голосование по выбору лучшего футболиста сентября совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер». За хорватского полузащитника армейцев проголосовало 15 862 пользователей — 62,71% опрошенных. В голосовании он обошел своего одноклубника российского нападающего Федора Чалова — 9 431 голосов (37,29%).

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Влашич, права на которого принадлежат английскому «Эвертону», в сентябре отметился голевой передачей в гостевом матче с «Уфой», а также голом в матче с московским «Спартаком», благодаря которому он был признан лучшим игроком 8-го тура РПЛ.

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