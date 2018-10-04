Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:50
Астана
Ренн
Футбол. Еврокубки
19:55
Байер
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
19:55
Цюрих
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:55
Русенборг
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
19:55
Зальцбург
Селтик
Футбол. Еврокубки
19:55
Бордо
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
19:55
Зенит
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
19:55
Фенербахче
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
19:55
Андерлехт
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:55
Ворскла
Спортинг
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:55
Бетис
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:55
Милан
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Спартак
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Рапид В
Футбол. Еврокубки
22:00
Аполлон
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Лацио
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
22:00
Сарпсборг 08
Генк
Футбол. Еврокубки
22:00
Краснодар
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Стандард Л
Акхисар БС
Футбол. Еврокубки
22:00
Яблонец
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
БАТЭ
ПАОК
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Види
Все события
Фоторепортажи
25Акинфеев: от дебюта в Норвегии — до награды в Кремле
8Кого Черчесов не вызвал в сборную России
11:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

4 года без легендарного спартаковца Черенкова

4 октября 2014 года ушел из жизни легендарный футболист «Спартака» Федор Черенков. Ему было 55 лет.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Он является рекордсменом клуба по количеству матчей, трижды выигрывал чемпионат СССР (в 1979, 1987 и 1989), чемпионат России (1993) и Кубок России (1994). Черенков — бронзовый призер Олимпийских игр-1980, заслуженный мастер спорта СССР. В его арсенале и государственные награды — орден Почета, орден Дружбы.

В общей сложности за карьеру Черенков провёл 542 матча, забил 138 мячей, сделал 136 голевых передач. За сборную СССР — 34 игры, 12 мячей. За олимпийскую сборную СССР сыграл 10 матчей, забил 6 голов. В связи с психическим расстройством — у Черенкова была мания преследования -он не попал ни на один чемпионат мира и Европы в связи с обострениями болезни.

Экс-игрок страдал депрессиями, даже дважы пытался покончить с собой. Но он продолжал работать: после окончания карьеры футболиста Черенков был на тренерской деятельности в «Спартаке», затем он выступал в отдельных ветеранских командах. Он снимался в эпизодах в сериалах «Воронины» и «Счастливы вместе».

В честь Черенкова с 1999 года в городе Ефремове (Тульская область) проходит футбольный турнир, на который он приезжал на этот турнир в качестве почётного гостя. После его смерти рядом с южной трибуной стадиона «Открытие арена» появился памятник, а трибуна — названа в его честь. Также появлялась информация о том, что одна из улиц вблизи стадиона красно-белых может носить его имя.

Черенков -легендарный спартаковец, один из немногих игроков, которого уважали болельщики других клубов, в том числе — извечных соперников: ЦСКА и «Динамо».

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Заявление УЕФА по делу Акинфеева
Громкий скандал вокруг Криштиану Роналду
Домашнее поражение от «Шальке» осложнило положение «Локомотива»
Овечкин и Кузнецов уничтожили «Бостон». Обзор дня НХЛ
«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов
Шипулин определился с будущим
Макгрегор пообещал снести голову Хабибу. Ирландец перебарщивает
«Спартак» уволил диктора домашнего стадиона
Футболиста «Наполи» ограбили после матча с «Ливерпулем»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь