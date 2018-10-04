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15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак»: Диктор Орлов не всегда делал выбор в пользу в нашего клуба

«Спартак» выступил с официальным заявлением по поводу диктора Макса Орлова, работавшего на домашних матчах команды на стадионе «Открытие Арена».

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«Сегодня в ряде СМИ появилась информация о прекращении сотрудничества «Спартака» с Максимом Орловым, работавшим диктором на домашних матчах красно-белых. Многие поклонники нашей команды встретили новость с недовольством.

«Спартак» считает важным прояснить ситуацию. Клуб благодарит Орлова за многолетнюю работу и эмоции, которыми он заряжал трибуны, в том числе в чемпионский сезон. Однако в последнее время участились случаи несогласованных действий со стороны диктора. Кроме того у Максима, как у профессионального ведущего, насыщенный график, и далеко не всегда он делал выбор в пользу «Спартака»…

В ближайшее время «Спартак» планирует изменить формат проведения домашних матчей. Максиму Орлову было предложено участие в конкурсе на общих началах, однако он ответил отказом.
Сегодня «Спартаку» предстоит важный матч группового турнира Лиги Европы против «Вильярреала». В последнее время пресса и публичные персоны активно поддерживают скандальный фон вокруг нашего клуба, часто основываясь на слухах и непроверенных фактах. Мы призываем болельщиков не поддаваться на провокации и поддержать команду в непростой период!", — говорится на официальном сайте клуба.

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