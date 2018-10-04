Текущие события
Футбол. Еврокубки
4.10
Спартак3
Вильярреал3
Футбол. Еврокубки
4.10
Рейнджерс3
Рапид В1
Футбол. Еврокубки
4.10
Аполлон2
Марсель2
Футбол. Еврокубки
4.10
Айнтрахт Ф4
Лацио1
Футбол. Еврокубки
4.10
Мальме2
Бешикташ0
Футбол. Еврокубки
4.10
Сарпсборг 083
Генк1
Футбол. Еврокубки
4.10
Краснодар2
Севилья1
Футбол. Еврокубки
4.10
Стандард Л2
Акхисар БС1
Футбол. Еврокубки
4.10
Яблонец2
Динамо К2
Футбол. Еврокубки
4.10
БАТЭ1
ПАОК4
Футбол. Еврокубки
4.10
Челси1
Види0
Футбол. Еврокубки
4.10
Байер4
АЕК Л2
Футбол. Еврокубки
4.10
Цюрих1
Лудогорец0
Футбол. Еврокубки
4.10
Русенборг1
РБ Лейпциг3
Футбол. Еврокубки
4.10
Зальцбург3
Селтик1
Футбол. Еврокубки
4.10
Бордо1
Копенгаген2
Футбол. Еврокубки
4.10
Зенит1
Славия Пр0
Футбол. Еврокубки
4.10
Фенербахче2
Спартак Тр0
Футбол. Еврокубки
4.10
Андерлехт0
Динамо З2
Футбол. Еврокубки
4.10
Ворскла1
Спортинг2
Футбол. Еврокубки
4.10
Карабах0
Арсенал3
Футбол. Еврокубки
4.10
Бетис3
Дюделанж0
Футбол. Еврокубки
4.10
Милан3
Олимпиакос П1
Футбол. Еврокубки
4.10
Астана2
Ренн0
Все события
Фоторепортажи
27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
25Акинфеев: от дебюта в Норвегии — до награды в Кремле
4 октября, источник: Чемпионат.com

Футболисты «Анжи» откажутся играть, если клуб не погасит долги по зарплате

Футболисты «Анжи» предупредили руководство клуба, что откажутся от выполнения своих обязанностей, если им не выплатят долги по зарплате до 18 октября включительно.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Соответствующее письмо игроки «Анжи» написали на имя генерального директора клуба.

Ближайший матч Российской Премьер-Лиги махачкалинская команда проведёт на выезде с «Ахматом» 7 октября. На 19 октября у «Анжи» запланирована домашняя игра с московским ЦСКА. На данный момент клуб занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.

Напомним, «Анжи» должен был провести нынешний сезон в Футбольной национальной лиге, но клуб решил участвовать в Премьер-Лиге, когда в турнире освободилось место из-за прекратившего существование пермского «Амкара». Практически сразу после старта чемпионата у «Анжи» возникли финансовые проблемы.

Перспективы существования ФК «Анжи» остаются туманными
Во время загрузки произошла ошибка.
27 августа© Ньюстюб
Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жёны и подруги российских хоккеистов захватили Америку!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Гиперудача «Зенита»: Кокорин и Лунев спасли Питер в Лиге Европы
Президент МОК прокомментировал решение WADA по РУСАДА
«Ювентус» выступил с официальным заявлением по обвинению Роналду
Четырехкратный чемпион ОИ захотел выгнать Шипулина из сборной
«Динамо» проиграло «Ак Барсу» в первом матче при новом тренере
МОК отклонил заявку Турции на проведение Олимпийских игр
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь