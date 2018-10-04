Футболисты «Анжи» откажутся играть, если клуб не погасит долги по зарплате
Футболисты «Анжи» предупредили руководство клуба, что откажутся от выполнения своих обязанностей, если им не выплатят долги по зарплате до 18 октября включительно.
Футболисты «Анжи» предупредили руководство клуба, что откажутся от выполнения своих обязанностей, если им не выплатят долги по зарплате до 18 октября включительно.
Соответствующее письмо игроки «Анжи» написали на имя генерального директора клуба.
Ближайший матч Российской
Напомним, «Анжи» должен был провести нынешний сезон в Футбольной национальной лиге, но клуб решил участвовать в