Футболисты «Анжи» откажутся играть, если клуб не погасит долги по зарплате

Футболисты «Анжи» откажутся играть, если клуб не погасит долги по зарплате

Футболисты «Анжи» предупредили руководство клуба, что откажутся от выполнения своих обязанностей, если им не выплатят долги по зарплате до 18 октября включительно.