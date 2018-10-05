Анонс РПЛ: у «Уфы» проблемы с соблюдением лимита на легионеров

В Туле встречаются соседи по турнирной таблице. По нижней ее части. Перед началом сезона ни «Арсенал», перетасовавший состав и пригласивший Олега Кононова, ни «Уфа», дебютировавшая в еврокубках, не ожидали, что к 10-му туру окажутся в зоне стыковых матчей. После этой игры высока вероятность, что кто-то ее покинет. Больше шансов у хозяев. «Арсенал» в текущем сезоне набрал в домашних матчах восемь очков из девяти, а «Уфа» в гостях дважды проиграла при одной ничье. К тому же у команды Сергея Томарова не все в порядке с составом. Травмы трех российских игроков создают сложности: трудно вписаться в лимит на легионеров. Травмы Аликина и Тумасяна ограничивают Томарова в выборе центральных защитников, туда он вынужден ставить двух легионеров Табидзе и Неделчару. Из-за этого приходится жертвовать кем-то из иностранных полузащитников. В прошлой игре в старте не смог выйти Пауревич. «Уфе» сильно облегчил бы задачу Обляков, но тот ушел в ЦСКА, а ему на замену уфимцы никого не нашли.