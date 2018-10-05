Анонс РПЛ: у «Уфы» проблемы с соблюдением лимита на легионеров
В пятницу, 5 октября, одним матчем стартует 10-й тур чемпионата России.
В пятницу, 5 октября, одним матчем стартует 10-й тур чемпионата России.
5 октября. Тула. Стадион «Арсенал». 19.30 (Матч Премьер).
Судья: Карасев (Москва).
Потери: Александров (травм.) — Аликин, Безденежных, Тумасян (все — травм.).
В Туле встречаются соседи по турнирной таблице. По нижней ее части. Перед началом сезона ни «Арсенал», перетасовавший состав и пригласивший Олега Кононова, ни «Уфа», дебютировавшая в еврокубках, не ожидали, что к 10-му туру окажутся в зоне стыковых матчей. После этой игры высока вероятность, что
Сейчас у нас отрыв небольшой от последнего места, после поражений или побед команды резко могут отлететь вверх или вниз. Матч с «Арсеналом»? У нас во всех турнирах одна цель: побеждать в каждой игре и проходить дальше.
1:0. Обе команды в этом сезоне играют нестабильно. По большому счету, фаворита здесь нет. Преимущество отдам «Арсеналу», так как он играет дома.
У туляков таких сложностей нет. Напротив, все травмированные вернулись в строй (за исключением Александрова), новички хорошо вписались в состав, и туляки стали играть в тот атакующий, грамотный футбол, который и требует Кононов. До поражения в Екатеринбурге, где «Арсенал» большую часть матча вел в счете, туляки выдали серию из четырех матчей без поражений. Раззабивались Ткачев и Бакаев — у каждого на счету по три гола. В сумме это столько же, сколько смогли забить все игроки «Уфы» в текущем сезоне. К тому же на острие атаки у Кононова — Джорджевич, на счету которого пока лишь два гола. Такая атака обеспечит работой уфимских защитников на весь матч, и весь вопрос в том, сумеют ли гости не пропустить.