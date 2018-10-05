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00:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анонс РПЛ: у «Уфы» проблемы с соблюдением лимита на легионеров

В пятницу, 5 октября, одним матчем стартует 10-й тур чемпионата России.

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Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 10, 5.10.2018, 19:30
Арсенал Т
-Уфа-

5 октября. Тула. Стадион «Арсенал». 19.30 (Матч Премьер).
Судья: Карасев (Москва).
Потери: Александров (травм.) — Аликин, Безденежных, Тумасян (все — травм.).

В Туле встречаются соседи по турнирной таблице. По нижней ее части. Перед началом сезона ни «Арсенал», перетасовавший состав и пригласивший Олега Кононова, ни «Уфа», дебютировавшая в еврокубках, не ожидали, что к 10-му туру окажутся в зоне стыковых матчей. После этой игры высока вероятность, что кто-то ее покинет. Больше шансов у хозяев. «Арсенал» в текущем сезоне набрал в домашних матчах восемь очков из девяти, а «Уфа» в гостях дважды проиграла при одной ничье. К тому же у команды Сергея Томарова не все в порядке с составом. Травмы трех российских игроков создают сложности: трудно вписаться в лимит на легионеров. Травмы Аликина и Тумасяна ограничивают Томарова в выборе центральных защитников, туда он вынужден ставить двух легионеров Табидзе и Неделчару. Из-за этого приходится жертвовать кем-то из иностранных полузащитников. В прошлой игре в старте не смог выйти Пауревич. «Уфе» сильно облегчил бы задачу Обляков, но тот ушел в ЦСКА, а ему на замену уфимцы никого не нашли.

Сейчас у нас отрыв небольшой от последнего места, после поражений или побед команды резко могут отлететь вверх или вниз. Матч с «Арсеналом»? У нас во всех турнирах одна цель: побеждать в каждой игре и проходить дальше.
Сергей Томаров, главный тренер «Уфы»

Прогноз специалиста

1:0. Обе команды в этом сезоне играют нестабильно. По большому счету, фаворита здесь нет. Преимущество отдам «Арсеналу», так как он играет дома.
Руслан Нигматуллин, экс-вратарь «Спартака» и «Локомотива»

У туляков таких сложностей нет. Напротив, все травмированные вернулись в строй (за исключением Александрова), новички хорошо вписались в состав, и туляки стали играть в тот атакующий, грамотный футбол, который и требует Кононов. До поражения в Екатеринбурге, где «Арсенал» большую часть матча вел в счете, туляки выдали серию из четырех матчей без поражений. Раззабивались Ткачев и Бакаев — у каждого на счету по три гола. В сумме это столько же, сколько смогли забить все игроки «Уфы» в текущем сезоне. К тому же на острие атаки у Кононова — Джорджевич, на счету которого пока лишь два гола. Такая атака обеспечит работой уфимских защитников на весь матч, и весь вопрос в том, сумеют ли гости не пропустить.

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