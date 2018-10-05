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10:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Легионер «Ростова» раскрыл причину страха перед Россией

Исландский защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон поделился воспоминаниями о переезде в Россию. Его слова приводятся на сайте команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Я точно не боялся ехать сюда. В то время я выступал за “Копенгаген”. Столица Дании — мой самый любимый город, и мне было очень тяжело его покидать, но в “Краснодаре” играл [Андреас] Гранквист, который мне помог освоиться в новом клубе», — рассказал футболист.

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Исландец также нашел причину страха перед Россией. «Люди боятся ехать в Россию, потому что никогда здесь не были. Знакомые мне говорили, что это хорошая страна, и я согласен с этим», — отметил Сигурдссон.

Защитник перешел из «Копенгагена» в «Краснодар» в январе 2014-го. После двух лет выступлений за краснодарскую команду футболист подписал контракт с английским «Фулхэмом», однако в августе 2017-го вернулся в аренду в казанский «Рубин», а в январе 2018-го присоединился к «Ростову».

После девяти туров «Ростов» имеет в активе 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата.

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