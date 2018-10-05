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10:36 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

ФК «Уфа» попытается одержать вторую победу подряд

Сегодня футбольный клуб «Уфа» попытается одержать вторую победу подряд. В матче 10-го тура чемпионата российской Премьер-лиги команда Сергея Томарова в гостях сыграет с тульским «Арсеналом».

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Источник: РИА "Новости"

Лишь на прошлой неделе уфимцы сумели прервать серию без побед, которая к тому моменту насчитывала 10 матчей подряд. Победа над красноярским «Енисеем» в предыдущем туре позволила команде из столицы Башкирии не только немного поправить своё турнирное положение и покинуть зону вылета, но и вернуть уверенность в своих силах. По крайней мере, об этом говорят игроки и тренеры «Уфы». К матчу с прямым конкурентом команда готовилась в привычном режиме, отсутствовали лишь три игрока, которые пока залечивают травмы.

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