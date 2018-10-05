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11:19 (мск), источник: Volga News

Андрей Тихонов покидает «Крылья Советов»

В пятницу, 5 октября, Андрей Тихонов провел заключительную тренировку в качестве главного тренера «Крыльев Советов».

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Источник: РИА "Новости"

По окончании тренировки Андрей Тихонов тепло попрощался с игроками и сотрудниками клуба.

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«Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в “Крыльях”. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены. Все это время “Крылья” чувствовали ту особенную поддержку, которую оказывали нам на каждой игре и за пределами стадиона любители футбола, ветераны и вся футбольная Самара», — сказал Тихонов.

«Я всегда чувствовал себя в Самаре как дома. И выходя на поле как игрок “Крыльев”, и выводя команду на матчи в качестве тренера. На нашей клубной базе по-домашнему тепло и уютно, за что говорю отдельное спасибо всем, кто работает в “Крыльях Советов”. Не прощаюсь с городом и с командой — здесь у меня много друзей, я всегда буду рад приехать в Самару в любое время», — попрощался главный тренер.

Ранее СМИ писали, что Андрея Тихонова на посту главного тренера ФК «Крылья Советов» сменит черногорский специалист Миодраг Божович.

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