Андрей Тихонов покидает «Крылья Советов»

«Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в “Крыльях”. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены. Все это время “Крылья” чувствовали ту особенную поддержку, которую оказывали нам на каждой игре и за пределами стадиона любители футбола, ветераны и вся футбольная Самара», — сказал Тихонов.

«Я всегда чувствовал себя в Самаре как дома. И выходя на поле как игрок “Крыльев”, и выводя команду на матчи в качестве тренера. На нашей клубной базе по-домашнему тепло и уютно, за что говорю отдельное спасибо всем, кто работает в “Крыльях Советов”. Не прощаюсь с городом и с командой — здесь у меня много друзей, я всегда буду рад приехать в Самару в любое время», — попрощался главный тренер.