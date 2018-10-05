Андрей Тихонов покидает «Крылья Советов»
В пятницу, 5 октября, Андрей Тихонов провел заключительную тренировку в качестве главного тренера «Крыльев Советов».
В пятницу, 5 октября, Андрей Тихонов провел заключительную тренировку в качестве главного тренера «Крыльев Советов».
По окончании тренировки Андрей Тихонов тепло попрощался с игроками и сотрудниками клуба.
«Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в “Крыльях”. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены. Все это время “Крылья” чувствовали ту особенную поддержку, которую оказывали нам на каждой игре и за пределами стадиона любители футбола, ветераны и вся футбольная Самара», — сказал Тихонов.
«Я всегда чувствовал себя в Самаре как дома. И выходя на поле как игрок “Крыльев”, и выводя команду на матчи в качестве тренера. На нашей клубной базе
Ранее СМИ писали, что Андрея Тихонова на посту главного тренера ФК «Крылья Советов» сменит черногорский специалист Миодраг Божович.