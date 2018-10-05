Глава профсоюза футболистов назвал правомерным возможный невыход «Анжи» на матч с ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

В четверг информационный портал Sport24 опубликовал письмо футболистов «Анжи» на имя генерального директора махачкалинского клуба, в котором игроки уведомили о своих намерениях приостановить трудовую деятельность с 19 октября 2018 года, если долги по зарплате как минимум за два месяца не будут погашены. Ранее временно исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов сообщил ТАСС, что власти региона рассматривают варианты финансирования махачкалинского футбольного клуба, общий долг которого составляет порядка 260 млн рублей.

«Речь идет о том, что футболисты хотят приостановить трудовую деятельность, в связи с имеющимися долгами. Это правомерно и прописано в законодательстве, они имеют на это право. Другой вопрос заключается в том, что если они дважды не выйдут на игры, то клуб будет дисквалифицирован», — сказал Зотов.

«Ситуация в “Анжи” крайне тяжелая, на сегодняшний день непонятно, за счет чего клуб будет финансироваться, так как есть старые долги и появляются новые. Главной опасностью является тот фактор, что команда может не доиграть чемпионат, а это повлияет на спортивную составляющую. Такой сценарий вполне вероятен, если в самое ближайшее время клуб не найдет спонсора и средства. Надеюсь, что все разрешится в лучшую сторону, потому что похожие ситуации были и с другими командами, но клубы с турнира не снимались», — добавил Зотов.

На основании ст. 142 Трудового кодекса РФ работодатель несет ответственность за нарушение прав и свобод работника, в случае задержки заработной платы более чем на 15 дней работник вправе известить работодателя в письменной форме о приостановлении своей работы вплоть до выплаты задержанной денежной суммы. Ранее в пресс-службе «Анжи» сообщили ТАСС, что Министерство финансов Дагестана ответило отказом на просьбу о финансовой поддержке клуба в размере почти 300 млн рублей. При этом многие футболисты команды не получают зарплату с апреля 2018 года.