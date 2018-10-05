Футболисты «Анжи» надеются, что после открытого письма клуб сможет погасить долги

Источник: РИА "Новости"

В четверг информационный портал Sport24 опубликовал письмо за подписью 23 футболистов «Анжи», включая Тетрашвили, которые уведомили клуб, что в случае невыплаты долгов по заработной плате как минимум за два месяца до 18 октября игроки основной команды приостановят выполнение своих обязанностей с 19 октября. Это означает, что команда не выйдет на поле на домашний матч с ЦСКА, который запланирован на этот день. Ранее врио министра по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов сообщил ТАСС, что власти Дагестана рассматривают варианты финансирования «Анжи», общий долг которого составляет порядка 260 млн рублей.

«Я всегда на связи со спортивным директором клуба. В клубе получили письмо и сейчас, надеюсь, начнут предпринимать какие-то меры, — сказал Тетрашвили. — Мы уважаем президента клуба, он реально много делает, но от него тоже не все зависит. Есть реально приличные задержки по зарплате, мы старались войти в положение, но может то, что мы сейчас сделали, действительно подвигнет людей, которые могут помочь побыстрее все решить».

«Надо подождать какое-то время, а там видно будет. Никто не хочет бросать играть в футбол, просто мы хотим, чтобы на нас обратили внимание, так как это это больше не может продолжаться, а нам надо все-таки кормить свои семьи. Пока мы такой шаг сделали, а дальше будем действовать по ситуации. Мы сейчас тренируемся, на 100 процентов выполняем свои профессиональные обязанности», — добавил он.

При этом никакого бунта среди игроков «Анжи» нет, рассказал Тетрашвили. «Просто мы собрались и аккуратно, без ругани сообщили о своем намерении руководству. Мы дали довольно много времени, две недели, с руководством у нас отношения нормальные. Все будут тренироваться вплоть до игры с ЦСКА, ведь если мы сейчас бросим, то это будет неправильно по отношению к себе», — отметил он.