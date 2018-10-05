Гендиректор «Анжи»: Игроки имеют право не выйти на матч с ЦСКА. Все может закончиться банкротством
Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал об ультиматуме игроков команды.
Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал об ультиматуме игроков команды.
Футболисты предупредили руководство клуба, что могут не выйти на матч 11-го тура с ЦСКА (19 октября), если им не начнут гасить долги по зарплате.
— Заявление игроков «Анжи» стало для меня неприятным сюрпризом, но и не такой большой неожиданностью, — сказал Флегонтов. — Я уже неоднократно говорил, что так долго продолжаться не может. Надо понимать, что футбольный клуб
— Какова вероятность, что до 19 октября ситуация не поменяется и футболисты не выйдут на матч с ЦСКА?
— Если игроки высказали свою точку зрения, наверное, все хорошо обдумали. Они взрослые люди, взвесили то, что делают. Я не считаю это ультиматумом. Люди высказали свою позицию. Написали об этом заранее — не за два дня, а за две недели. Если ничего не поменяется, наверное, у них есть определенное право не выйти на поле. Повторю — я за это их не осуждаю.
— В ближайшее время будете встречаться с командой по этому вопросу? Может быть, попросите еще немного подождать?
— Я постоянно нахожусь в Махачкале, на клубном хозяйстве. С ребятами общается президент клуба, спортивный директор, советник. Команда базируется в Подольске. Не думаю, что мне сейчас есть смысл лететь туда. Физически ситуацию переломить не смогу. И ведь это касается не только футболистов. Я сейчас вернулся в Махачкалу, заехал домой, переоделся, поеду в офис. И не знаю, сколько сотрудников там увижу.
Люди не получают зарплату четыре месяца. Они просто физически не могут доехать до работы! У нас три человека живут в Каспийске, остальные в Махачкале. Они не ставят ультиматум, а просто говорят: «Олег Юрьевич, у нас нет денег на проезд…» Все усугубляется.
Футболистов не в чем упрекнуть. Они профессионально выполняют свою работу. Команда набирает очки, сейчас находится не в зоне вылета. Игроков нужно только поддержать. Пойму любое их решение.
— Футболисты могут обратиться в Палату РФС по разрешению споров. Допускаете, что клуб в итоге просто обанкротится?
— А для
— То есть нет никаких гарантии, что команда не снимется из РПЛ до зимы?
— Я такие решения принимать не могу. Никто гарантий не дает. Осман Гаирбекович (Кадиев — Прим «СЭ») делает все, чтобы дотянуть клуб до завершения первой части чемпионата. И вообще вытянуть команду. Я от него ни разу не слышал, что «Анжи» снимется с чемпионата. Но вы же видите, что происходит.
Осман Гаирбекович оплачивает все поездки, все это из его личных средств. Но тянуть еще и зарплату, и налоги… Как мне кажется, ему тяжело. Так что четкого ответа на ваш вопрос у меня нет. Я реалист. Если с первого дня моей работы в клуб от спонсоров средств не поступало, то… Деньги перевели только
Нужно отдать должное футболистам и сотрудникам. Люди с 1 июня не видят зарплаты… А есть и те, перед которыми задолженность тянется еще с прошлого сезона. Плачевно, ситуация становится просто критической… (Виталий Айрапетов).