Миодраг Божович назначен новым главным тренером ФК «Крылья Советов»
ТАСС, 5 октября. Черногорский специалист Миодраг Божович назначен на пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом сообщает
ТАСС, 5 октября. Черногорский специалист Миодраг Божович назначен на пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом сообщает
Ранее в пятницу пост главного тренера «Крыльев Советов» покинул Андрей Тихонов, возглавлявший команду с лета 2017 году.
Председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин, генеральный директор Виталий Шашков и директор по развитию Александр Шикунов в пятницу представили Божовича команде в качестве нового главного тренера.
В России Божович тренировал пермский «Амкар», «Москву», «Ростов», московские клубы «Динамо» и «Локомотив». Последним местом работы черногорского специалиста был тульский «Арсенал», который он возглавил летом 2017 года, но в мае 2018-го объявил об уходе из команды.
Под руководством Божовича «Ростов» становился обладателем Кубка России в сезоне-2013/14. Также черногорец возглавлял белградскую «Црвену Звезду», которую в сезоне-2015/16 привел к победе в чемпионате Сербии.