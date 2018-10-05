Миодраг Божович назначен новым главным тренером ФК «Крылья Советов»

Источник: РИА "Новости"

Ранее в пятницу пост главного тренера «Крыльев Советов» покинул Андрей Тихонов, возглавлявший команду с лета 2017 году.

Председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин, генеральный директор Виталий Шашков и директор по развитию Александр Шикунов в пятницу представили Божовича команде в качестве нового главного тренера.

В России Божович тренировал пермский «Амкар», «Москву», «Ростов», московские клубы «Динамо» и «Локомотив». Последним местом работы черногорского специалиста был тульский «Арсенал», который он возглавил летом 2017 года, но в мае 2018-го объявил об уходе из команды.