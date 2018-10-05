Провал легенды: «Крылья» уволили Тихонова
5 октября самарские «Крылья Советов» объявили об отставке с поста главного тренера Андрея Тихонова и назначении Миодрага Божовича. Контракт с черногорским специалистом рассчитан на 2,5 года.
5 октября самарские «Крылья Советов» объявили об отставке с поста главного тренера Андрея Тихонова и назначении Миодрага Божовича. Контракт с черногорским специалистом рассчитан на 2,5 года.
5 октября самарские «Крылья Советов» объявили об отставке Андрея Тихонова с поста главного тренера и назначении на эту должность черногорского специалиста Миодрага Божовича, который с лета оставался безработным.
Под руководством Тихонова самарская команда работала с лета прошлого года и, заняв второе место в ФНЛ, вернулась в Российскую
Однако в элите дела у «Крылышек» не заладились, и в девяти матчах были одержаны только две победы при одной ничьей и шести поражениях, что отправило самарцев на 15-е место в турнирной таблице.
Слухи о готовящейся отставке ходили на протяжении последних недель, и в пятницу после утренней тренировке было объявлено о решении руководства уволить Тихонова.
«Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в “Крыльях”. Я покидаю Самару с самыми теплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены», — цитирует бывшего игрока и теперь
— Все это время «Крылья» чувствовали ту особенную поддержку, которую оказывали нам на каждой игре и за пределами стадиона любители футбола, ветераны и вся футбольная Самара. Конечно, не могу не отметить наш фанатский сектор — активную группу ребят за воротами, которых мы слышим на всех стадионах, где бы мы ни играли.
Я всегда чувствовал себя в Самаре как дома. И выходя на поле в качестве игрока «Крыльев», и выводя команду на матчи в качестве тренера. На нашей клубной базе
Не прощаюсь с городом и с командой — здесь у меня много друзей, я всегда буду рад приехать в Самару в любое время.
К этому поединку футболистов будет готовить уже другой специалист. Член совета директоров «КС» Дмитрий Шляхтин сообщил агентству «Р-Спорт», что клуб подписал соглашение с Миодрагом Божовичем.
В прошлом сезоне черногорский специалист, подписавший договор на 2,5 года, работал с тульским «Арсеналом», который под его руководством занял седьмое место и до последнего боролся с «Уфой» за попадание в еврокубки.
Решение покинуть Тулу Божович принял сам, мотивировав это отсутствием своевременного предложения от руководства «канониров» о продлении соглашения.
«Крылья Советов» станут для тренера уже седьмым клубом в элитном дивизионе чемпионата России. Впервые специалист оказался в РПЛ в 2008 году, когда возглавил пермский «Амкар».
С пермяками Божович работал дважды, между этими периодами побывав главным тренером «Москвы» и как раз «Динамо», с которым ему предстоит дебютировать на самарском посту.
После «Амкара» Миодраг работал с московским «Локомотивом», но не продержался на посту рулевого «железнодорожников» и одного сезона.
Уехав в Сербию, Божович выиграл чемпионат этой страны с белградской «Црвеной Звездой», потом отработал в клубе еще год и вернулся в российский футбол для работы с тульским «Арсеналом».
Слухи о назначении Божовича в «Крылья» появились еще пару дней назад. О том, что специалист заменит Тихонова после матча с «Динамо», сообщал «Чемпионат», вот только руководство самарцев решило провести рокировки не после, а до игры.
Сможет ли рокировка на тренерском мостике поднять моральный дух команды, проигравшей пять из шести матчей в РПЛ, а в трех последних играх заработавшей ноль очков и разницу мячей 1−9?
Александр Седов