Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т
Уфа
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Торино
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
21:45
Тулуза
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон & Хоув
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
10Кто может заменить Акинфеева
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
18:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» — «Уфа»: стали известны стартовые составы

«Арсенал» и «Уфа» объявили составы на матч 10-го тура РПЛ. С первых минут встречу начнут нападающий тульского клуба Лука Джорджевич и форвард уфимцев Силвестр Игбун.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Состав «Арсенала»: Нигматуллин — Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес — Горбатенко, Кадири, Берхамов — Бакаев, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Левашов, Шамов, Комбаров, Ткачев, Аджоев, Мирзов, Лесовой, Сокол, Ожегович, Костадинов, Денисов, Ивакин.

Состав «Уфы»: Беленов — Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару — Кротов, Карп, Тилль — Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Никитин, Круговой, Дивеев, Засеев, Алиев, Пауревич, Ванек, Салатич, Сейдахмет, Бизяк.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Заявление УЕФА по делу Акинфеева
Громкий скандал вокруг Криштиану Роналду
«Порву смердящую крысу»: Макгрегор угрожает Хабибу
В WADA заявили об обширной сети информаторов в России
Ударная неделя: РФ догоняет Францию в таблице коэффициентов УЕФА
Провал легенды: «Крылья» уволили Тихонова
Неймар поманил Погба в ПСЖ
Овечкин в два раза популярнее любого другого хоккеиста НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь