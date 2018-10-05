«Арсенал» — «Уфа»: стали известны стартовые составы
«Арсенал» и «Уфа» объявили составы на матч 10-го тура РПЛ. С первых минут встречу начнут нападающий тульского клуба Лука Джорджевич и форвард уфимцев Силвестр Игбун.
«Арсенал» и «Уфа» объявили составы на матч 10-го тура РПЛ. С первых минут встречу начнут нападающий тульского клуба Лука Джорджевич и форвард уфимцев Силвестр Игбун.
Запасные: Левашов, Шамов, Комбаров, Ткачев, Аджоев, Мирзов, Лесовой, Сокол, Ожегович, Костадинов, Денисов, Ивакин.
Запасные: Шелия, Никитин, Круговой, Дивеев, Засеев, Алиев, Пауревич, Ванек, Салатич, Сейдахмет, Бизяк.