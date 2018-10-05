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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА подписал контракт с малийским форвардом Н’Диайе

ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе 18-летнего малийского нападающего Лассаны Н’Диайе.

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Контракт с футболистом рассчитан до окончания сезона-2022/23. Выступать за ЦСКА в официальных матчах Лассана сможет лишь после регистрации в следующее трансферное окно.

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Предыдущим клубом Н’Диайе был малийский «Гуидарс». В составе сборной Мали нападающий принял участие в 7 матчах чемпионата мира 2017 года (U17), забив 6 голов.

ЦСКА, набрав 16 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 10-м туре чемпионата «армейцы» на своём поле сыграют со столичным «Локомотивом». Встреча состоится 7 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнётся в 19:00 мск.

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