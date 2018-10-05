ЦСКА подписал контракт с малийским форвардом Н’Диайе

Контракт с футболистом рассчитан до окончания сезона-2022/23. Выступать за ЦСКА в официальных матчах Лассана сможет лишь после регистрации в следующее трансферное окно.

Предыдущим клубом Н’Диайе был малийский «Гуидарс». В составе сборной Мали нападающий принял участие в 7 матчах чемпионата мира 2017 года (U17), забив 6 голов.