ЦСКА подписал контракт с малийским форвардом Н’Диайе
ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе 18-летнего малийского нападающего Лассаны Н’Диайе.
ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе 18-летнего малийского нападающего Лассаны Н’Диайе.
Контракт с футболистом рассчитан до окончания сезона-2022/23. Выступать за ЦСКА в официальных матчах Лассана сможет лишь после регистрации в следующее трансферное окно.
Предыдущим клубом Н’Диайе был малийский «Гуидарс». В составе сборной Мали нападающий принял участие в 7 матчах чемпионата мира 2017 года (U17), забив 6 голов.
ЦСКА, набрав 16 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Российской