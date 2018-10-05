Фанаты «Зенита» протестуют против третьей формы клуба. Это глупо
Клуб имеет право зарабатывать.
Клуб имеет право зарабатывать.
На матче «Зенита» со «Славией» в Лиге Европы от одного угла фанатского сектора до другого болельщики вывесили баннер «В цветах “Зенита” нет фиолетового». В отличие от основного баннера с чешским кротом и персонажами советских мультфильмов, эта растяжка провисела на секторе весь матч.
После игры болельщики вернули капитану Александру Анюкову фиолетовые футболки, которые игроки отдали фанатам после матча Кубка с «Волгарем». На следующий день объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» выступило с официальным заявлением:
«В цветах “Зенита” нет фиолетового», — текстовик на вчерашнем матче против использования чуждого «Зениту» цвета в форме команды. У «Зенита» есть три цвета, один из которых был внедрен клубом после предложения фанатов еще в 80-х.
Со стороны руководства последние лет 5 было много обещаний сделать резервный комплект формы в
На выезде в Астрахани с нашего сектора были заряды против клуба, а кинутые после матча игроками фиолетовые футболки было решено вернуть футболистам, чтобы они не стали разменной монетой. Команда не в восторге от других цветов и не горит желанием в них играть.
Вчера после матча со «Славией» фиолетовые футболки были переданы капитану команды Саше Анюкову, который вернет их игрокам и объяснит нашу позицию.
Очень странное заявление в современных реалиях. У каждого серьезного клуба есть история, есть свои цвета, и следование им — важная часть самоидентификации. Даже представленные «Енисеем» перед началом сезона странные комплекты формы были лишь шуткой или маркетинговым ходом — в официальных матчах команда выступает в традиционных цветах. Та же история и с «ковровой» формой «Ростова».
Но фиолетовый цвет формы — всего лишь третий по счету, запасной, который будет использован 1−2 раза за весь сезон. Основной — лазурный, выездной — белый. И сделан третий комплект на экстренный случай — если в цветах
Это важная составляющая в современном футболе. Понятно, что у «Зенита» есть мощный спонсор, с которым раньше можно было вообще не беспокоиться о финансах и ждать двух игроков за 100 млн евро за одно ночь. Но в реалиях финансового
Третья форма — не история о традициях или клубных цветах. В конце концов, болельщиков «Зенита» никто не поставил перед фактом, что теперь третий комплект формы будет розовым (болельщикам «Манчестер Юнайтед» и «Реала» повезло меньше). Третий комплект формы — маркетинговая составляющая, которая помогает клубу зарабатывать. Тем более, наверняка есть люди, которым фиолетовый комплект «Зенита» понравился (ведь и правда красивая форма) и они ее купили. С чего бы эти «болельщики-потребители» должны идти на поводу у активного движа и не иметь возможности приобрести продукт, который им нравится?
Эксперименты с третьим комплектом формы — нормальная практика во всей Европе. В основных цветах того же «Наполи» никогда не было хаки, в цветах «Юве» — зеленого, а «Ман Сити» — оранжевого. И никто не видит в этом никакого отхода от традиций, ведь историческим цветам клуба в основных двух комплектах никто не изменяет. Возвращение фиолетовой формы Анюкову — в первую очередь проявление неуважения к игрокам своей же команды. Ну, а у болельщиков «Зенита» в эти переходные для клуба времена наверняка должны быть заботы посерьезнее.