Фанаты «Зенита» протестуют против третьей формы клуба. Это глупо

На матче «Зенита» со «Славией» в Лиге Европы от одного угла фанатского сектора до другого болельщики вывесили баннер «В цветах “Зенита” нет фиолетового». В отличие от основного баннера с чешским кротом и персонажами советских мультфильмов, эта растяжка провисела на секторе весь матч.

Источник: landscrona.ru

После игры болельщики вернули капитану Александру Анюкову фиолетовые футболки, которые игроки отдали фанатам после матча Кубка с «Волгарем». На следующий день объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» выступило с официальным заявлением:

«В цветах “Зенита” нет фиолетового», — текстовик на вчерашнем матче против использования чуждого «Зениту» цвета в форме команды. У «Зенита» есть три цвета, один из которых был внедрен клубом после предложения фанатов еще в 80-х.

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Со стороны руководства последние лет 5 было много обещаний сделать резервный комплект формы в сине-бело-голубых цветах, но в итоге вместо того, чтобы иметь свое лицо и следовать традициям, в клубе ведутся на предложения некомпетентных креативщиков в угоду коммерческим вопросам и ради наживы на болельщиках-потребителях.

На выезде в Астрахани с нашего сектора были заряды против клуба, а кинутые после матча игроками фиолетовые футболки было решено вернуть футболистам, чтобы они не стали разменной монетой. Команда не в восторге от других цветов и не горит желанием в них играть.

Вчера после матча со «Славией» фиолетовые футболки были переданы капитану команды Саше Анюкову, который вернет их игрокам и объяснит нашу позицию.

Очень странное заявление в современных реалиях. У каждого серьезного клуба есть история, есть свои цвета, и следование им — важная часть самоидентификации. Даже представленные «Енисеем» перед началом сезона странные комплекты формы были лишь шуткой или маркетинговым ходом — в официальных матчах команда выступает в традиционных цветах. Та же история и с «ковровой» формой «Ростова».

Но фиолетовый цвет формы — всего лишь третий по счету, запасной, который будет использован 1−2 раза за весь сезон. Основной — лазурный, выездной — белый. И сделан третий комплект на экстренный случай — если в цветах команды-хозяйки будет много и белого (синего) и голубого. То есть, во-первых, это следование регламенту и правилам игры на профессиональном уровне.

Во-вторых, в манифесте фанатов «Зенита» есть интересная фраза: «в клубе ведутся на предложения некомпетентных креативщиков в угоду коммерческим вопросам и ради наживы на болельщиках-потребителях».

Это важная составляющая в современном футболе. Понятно, что у «Зенита» есть мощный спонсор, с которым раньше можно было вообще не беспокоиться о финансах и ждать двух игроков за 100 млн евро за одно ночь. Но в реалиях финансового фэйр-плэй клуб должен зарабатывать и представлять отчетности в УЕФА. И продажа формы — важный источник дохода для любого клуба. В Санкт-Петербурге почти каждый болеет за «Зенит», у большинства есть форма в сине-бело-голубых цветах, которые используются как основные сезон за сезоном. Смысла обновлять футболки каждый год для обычного болельщика нет. Для этого и создан третий комплект — для разнообразия выбора потребителя, который захочет приобрести что-то новое и необычное.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BXnoOsuhSUl/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Официальный магазин ФК "Зенит" (@shop_zenit_spb)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-10T16:00:13+00:00">Aug 10, 2017 at 9:00am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Третья форма — не история о традициях или клубных цветах. В конце концов, болельщиков «Зенита» никто не поставил перед фактом, что теперь третий комплект формы будет розовым (болельщикам «Манчестер Юнайтед» и «Реала» повезло меньше). Третий комплект формы — маркетинговая составляющая, которая помогает клубу зарабатывать. Тем более, наверняка есть люди, которым фиолетовый комплект «Зенита» понравился (ведь и правда красивая форма) и они ее купили. С чего бы эти «болельщики-потребители» должны идти на поводу у активного движа и не иметь возможности приобрести продукт, который им нравится?