«Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 5 октября. Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1 в домашнем матче 10-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 5 октября. Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1 в домашнем матче 10-го тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев забитым мячом отметился Георги Костадинов (70-я минута), у гостей отличился Сильвестр Игбун (45). «Арсенал» не может победить в чемпионате страны на протяжении трех матчей. «Уфа» в последних восьми матчах Российской
В турнирной таблице «Арсенал» занимает 11-е место, набрав 10 очков, «Уфа» с девятью очками идет 13-й.
В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Арсенал» 21 октября в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Уфа» 20 октября примет казанский «Рубин».
|Олег Кононов
|Сергей Томаров
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|15
|Удары (всего)
|3
|9
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|18
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)