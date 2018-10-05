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22:02 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 5 октября. Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1 в домашнем матче 10-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев забитым мячом отметился Георги Костадинов (70-я минута), у гостей отличился Сильвестр Игбун (45). «Арсенал» не может победить в чемпионате страны на протяжении трех матчей. «Уфа» в последних восьми матчах Российской премьер-лиги одержала только одну победу, потерпев пять поражений и два матча завершив вничью.

В турнирной таблице «Арсенал» занимает 11-е место, набрав 10 очков, «Уфа» с девятью очками идет 13-й.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Арсенал» 21 октября в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Уфа» 20 октября примет казанский «Рубин».

Арсенал Т 1:1
Первый тайм: 0:1
Уфа
5.10.2018, 19:30 Зрители: 8752 основной раунд: 10-й тур Арсенал
Главные тренеры
Олег Кононов Сергей Томаров
Голы
70′ Георгий Костадинов 70
44 Силвестр Игбун (А. Алиев) 45+2′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Анри Хагуш 14
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 8
Игорь Горбатенко 23
Абдул Кадири Мохаммед 5
Лука Джорджевич 18
12′ Кантемир Берхамов (к) 7
Георгий Костадинов 70
80′ Зелимхан Бакаев 78
Резиуан Мирзов 19
58′ Эванс Кангва 10
Сергей Ткачев 11
31 Александр Беленов
33 Александр Сухов
5 Боян Йокич (к)
15 Александр Пуцко
27 Йонуц Неделчару
55 Джемал Табидзе
8 Кэтэлин Карп 90+4′
44 Силвестр Игбун
29 Оливер Тилль 84′
19 Иван Пауревич
7 Дмитрий Сысуев 55′ 19′
13 Азамат Засеев
57 Вячеслав Кротов 45′
77 Азер Алиев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
15 Удары (всего) 3
9 Удары в створ 1
7 Угловые 3
9 Фолы 18
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
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