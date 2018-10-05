«Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

В составе хозяев забитым мячом отметился Георги Костадинов (70-я минута), у гостей отличился Сильвестр Игбун (45). «Арсенал» не может победить в чемпионате страны на протяжении трех матчей. «Уфа» в последних восьми матчах Российской премьер-лиги одержала только одну победу, потерпев пять поражений и два матча завершив вничью.