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5 октября, источник: Чемпионат.com

Форварда «Уфы» Кротова увезли в больницу с травмой головы

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов получил травму головы в матче 10-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:1).

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Источник: РИА "Новости"

Кротов травмировался в столкновении с игроком «Арсенала» Абдулом Кадири и был заменён в концовке первого тайма. В этом эпизоде форвард получил удар по лицу, а затем ударился затылком о газон.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ближайшее время футболист «Уфы» пройдет медицинское обследование, по результатам которого станут известны данные о его состоянии.

В нынешнем сезоне 25-летний Кротов провел за «Уфу» 12 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Арсенал Т 1:1
Первый тайм: 0:1
Уфа
5.10.2018, 19:30 Зрители: 8752 основной раунд: 10-й тур Арсенал
Главные тренеры
Олег Кононов Сергей Томаров
Голы
70′ Георгий Костадинов 70
44 Силвестр Игбун (А. Алиев) 45+2′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Анри Хагуш 14
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 8
Игорь Горбатенко 23
Абдул Кадири Мохаммед 5
Лука Джорджевич 18
12′ Кантемир Берхамов (к) 7
Георгий Костадинов 70
80′ Зелимхан Бакаев 78
Резиуан Мирзов 19
58′ Эванс Кангва 10
Сергей Ткачев 11
31 Александр Беленов
33 Александр Сухов
5 Боян Йокич (к)
15 Александр Пуцко
27 Йонуц Неделчару
55 Джемал Табидзе
8 Кэтэлин Карп 90+4′
44 Силвестр Игбун
29 Оливер Тилль 84′
19 Иван Пауревич
7 Дмитрий Сысуев 55′ 19′
13 Азамат Засеев
57 Вячеслав Кротов 45′
77 Азер Алиев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
15 Удары (всего) 3
9 Удары в створ 1
7 Угловые 3
9 Фолы 18
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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