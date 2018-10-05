Форварда «Уфы» Кротова увезли в больницу с травмой головы
Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов получил травму головы в матче 10-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:1).
Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов получил травму головы в матче 10-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (1:1).
Кротов травмировался в столкновении с игроком «Арсенала» Абдулом Кадири и был заменён в концовке первого тайма. В этом эпизоде форвард получил удар по лицу, а затем ударился затылком о газон.
В ближайшее время футболист «Уфы» пройдет медицинское обследование, по результатам которого станут известны данные о его состоянии.
В нынешнем сезоне 25-летний Кротов провел за «Уфу» 12 матчей во всех турнирах и забил один гол.
|Олег Кононов
|Сергей Томаров
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|15
|Удары (всего)
|3
|9
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|18
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)