Форварда «Уфы» Кротова увезли в больницу с травмой головы

Источник: РИА "Новости"

Кротов травмировался в столкновении с игроком «Арсенала» Абдулом Кадири и был заменён в концовке первого тайма. В этом эпизоде форвард получил удар по лицу, а затем ударился затылком о газон.

В ближайшее время футболист «Уфы» пройдет медицинское обследование, по результатам которого станут известны данные о его состоянии.