«Крылья Советов» сыграют в РПЛ с «Динамо» после отставки главного тренера Тихонова

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«Крылья» объявили о тренерской перестановке в пятницу утром. Сначала появилось сообщение об отставке Тихонова, а потом в качестве нового главного тренера был представлен Божович. Возвращение «Крыльев» в премьер-лигу под руководством Тихонова удачным не получилось — команда одержала две победы, потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью. В трех последних встречах самарцы потерпели два разгромных поражения, а в прошлый понедельник пропустили решающий гол от «Рубина» (1:2) в компенсированное ко второму тайму время.

Божович имеет огромный опыт работы в России. В разные годы 50-летний специалист возглавлял «Амкар», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и тульский «Арсенал». Также черногорец был главным тренером нескольких зарубежных клубов, последним из которых была «Црвена Звезда», с которой Божович стал чемпионом Сербии. Руководить «Крыльями» в предстоящем матче будет главный тренер молодежного состава Владимир Кухлевский, так как Божович еще не заявлен на сезон.

«Динамо» едет в Самару не в лучшем настроении. После неплохого старта бело-голубые потерпели два поражения в двух последних матчах — дома от «Анжи» (0:1) и на выезде от «Краснодара» (0:3). В Краснодаре «Динамо» потеряло форварда Евгения Маркова, который вследствие травмы капсульно-связочного аппарата выбыл на срок от трех недель. Есть вероятность, что с «Крыльями» не сыграет и литовский полузащитник Федор Черных.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» пройдет на «Самара- Арене», начало в 14:00 мск. Главный арбитр матча — Виталий Мешков (Дмитров).

«Ростов» в погоне за лидерами

В 16:30 мск в Ростове-на-Дону сыграют «Ростов» и «Оренбург». Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Ростов» очень успешно прошел первую треть чемпионата. Команда Валерия Карпина после девяти туров входит в тройку и всего на четыре очка отстает от лидирующего «Зенита». В прошлом туре ростовчане обыграли в Москве «Спартак», а в августе также на выезде взяли три очка в матче с ЦСКА.

В премьер-лиге «Ростов» и «Оренбург» встречались дважды, обменявшись домашними победами. В июле 2016 года «Ростов» выиграл со счетом 1:0, в мае 2017 года «Оренбург» взял реванш (2:0).

В 19:00 мск «Рубин в Казани примет екатеринбургский «Урал». Главный арбитр — Сергей Иванов (Санкт-Петербург).

«Урал» выиграл два последних матча и поднялся на восьмую строчку в таблице (11 очков). У «Рубина» на три очка больше, казанцы идут на шестом месте. Казанцы не проигрывают уже шесть матчей подряд — две победы, четыре ничьи. В последнем матче между этими командами в Казани победу со счетом 1:0 одержал «Урал».