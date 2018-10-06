Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.10
Брайтон & Хоув1
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
5.10
Атлетик1
Реал Сосьедад3
Футбол. Зарубежный
5.10
Тулуза1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
5.10
Вердер2
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
5.10
Торино3
Фрозиноне2
Футбол. Премьер-лига
5.10
Арсенал Т1
Уфа1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Сибирь
Все события
Фоторепортажи
8Кого Черчесов не вызвал в сборную России
25Акинфеев: от дебюта в Норвегии — до награды в Кремле
01:08 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» сыграют в РПЛ с «Динамо» после отставки главного тренера Тихонова

ТАСС, 6 октября. В субботу будут сыграны три матча 10-го тура чемпионата России по футболу. Самарские «Крылья Советов» примут московское «Динамо» на следующий день после смены главного тренера — вместо Андрея Тихонова команду возглавил Миодраг Божович.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

«Крылья» объявили о тренерской перестановке в пятницу утром. Сначала появилось сообщение об отставке Тихонова, а потом в качестве нового главного тренера был представлен Божович. Возвращение «Крыльев» в премьер-лигу под руководством Тихонова удачным не получилось — команда одержала две победы, потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью. В трех последних встречах самарцы потерпели два разгромных поражения, а в прошлый понедельник пропустили решающий гол от «Рубина» (1:2) в компенсированное ко второму тайму время.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 10, 6.10.2018, 14:00
Крылья Советов
-Динамо-

Божович имеет огромный опыт работы в России. В разные годы 50-летний специалист возглавлял «Амкар», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и тульский «Арсенал». Также черногорец был главным тренером нескольких зарубежных клубов, последним из которых была «Црвена Звезда», с которой Божович стал чемпионом Сербии. Руководить «Крыльями» в предстоящем матче будет главный тренер молодежного состава Владимир Кухлевский, так как Божович еще не заявлен на сезон.

«Динамо» едет в Самару не в лучшем настроении. После неплохого старта бело-голубые потерпели два поражения в двух последних матчах — дома от «Анжи» (0:1) и на выезде от «Краснодара» (0:3). В Краснодаре «Динамо» потеряло форварда Евгения Маркова, который вследствие травмы капсульно-связочного аппарата выбыл на срок от трех недель. Есть вероятность, что с «Крыльями» не сыграет и литовский полузащитник Федор Черных.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» пройдет на «Самара- Арене», начало в 14:00 мск. Главный арбитр матча — Виталий Мешков (Дмитров).

«Ростов» в погоне за лидерами

В 16:30 мск в Ростове-на-Дону сыграют «Ростов» и «Оренбург». Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 10, 6.10.2018, 16:30
Ростов
-Оренбург-

«Ростов» очень успешно прошел первую треть чемпионата. Команда Валерия Карпина после девяти туров входит в тройку и всего на четыре очка отстает от лидирующего «Зенита». В прошлом туре ростовчане обыграли в Москве «Спартак», а в августе также на выезде взяли три очка в матче с ЦСКА.

В премьер-лиге «Ростов» и «Оренбург» встречались дважды, обменявшись домашними победами. В июле 2016 года «Ростов» выиграл со счетом 1:0, в мае 2017 года «Оренбург» взял реванш (2:0).

В 19:00 мск «Рубин в Казани примет екатеринбургский «Урал». Главный арбитр — Сергей Иванов (Санкт-Петербург).

«Урал» выиграл два последних матча и поднялся на восьмую строчку в таблице (11 очков). У «Рубина» на три очка больше, казанцы идут на шестом месте. Казанцы не проигрывают уже шесть матчей подряд — две победы, четыре ничьи. В последнем матче между этими командами в Казани победу со счетом 1:0 одержал «Урал».

В стартовом матче 10-го тура «Арсенал» дома сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1.

Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Абрамович намерен получить £3 млрд
До матча с нами бразильцы смеялись, а после - плакали
Хабиб, время пришло!
Mirror назвал дату ухода Моуринью из «Манчестер Юнайтед»
До рекордов ли сейчас Роналду? Анонс субботних матчей в Европе
Болельщики «Зенита» протестуют против третьей формы клуба
Омский «Авангард» одержал восьмую победу подряд в КХЛ
Кто станет сильнейшим в дерби Сибири? Анонс 15-го тура ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь