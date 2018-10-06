«Спартак» рассказал, как обстоят дела у Ещенко и Глушакова
«Спартак» победил «Енисей» со счетом 2:1 в матче 10-го тура молодежного первенства России.
«Спартак» победил «Енисей» со счетом 2:1 в матче 10-го тура молодежного первенства России.
В игре не приняли участие защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, отстраненные от основной команды решением главного тренера Массимо Карреры.
Как сообщает
«На трибунах манежа собралось более тысячи зрителей. Многие из них, очевидно, рассчитывали увидеть в составе
Ещенко и Глушаков играли за «Спартак» в первенстве молодежных команд против ЦСКА (2:1) 22 сентября и «Ростова» (4:0) 30 сентября.
4 октября Ещенко наблюдал за игрой «Спартака» в Лиге Европы против «Вильярреала» (3:3) из ложы прессы «Открытие Арены». На вопрос корреспондента «СЭ» о том, спускался ли он в раздевалку