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14:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» рассказал, как обстоят дела у Ещенко и Глушакова

«Спартак» победил «Енисей» со счетом 2:1 в матче 10-го тура молодежного первенства России.

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Источник: Спорт-Экспресс

В игре не приняли участие защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, отстраненные от основной команды решением главного тренера Массимо Карреры.

Как сообщает пресс-служба «Спаратака», игроки продолжают набирать форму в Тарасовке и не полетели в Красноярск.

«На трибунах манежа собралось более тысячи зрителей. Многие из них, очевидно, рассчитывали увидеть в составе красно-белых Андрея Ещенко и Дениса Глушакова. Однако оба они в Красноярск не полетели и продолжают набирать форму в Тарасовке», — говорится в сообщении «Спартака» на официальном сайте.

Ещенко и Глушаков играли за «Спартак» в первенстве молодежных команд против ЦСКА (2:1) 22 сентября и «Ростова» (4:0) 30 сентября.

4 октября Ещенко наблюдал за игрой «Спартака» в Лиге Европы против «Вильярреала» (3:3) из ложы прессы «Открытие Арены». На вопрос корреспондента «СЭ» о том, спускался ли он в раздевалку красно-белых, защитник отвечал утвердительно.

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