«Спартак» рассказал, как обстоят дела у Ещенко и Глушакова

Источник: Спорт-Экспресс

В игре не приняли участие защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, отстраненные от основной команды решением главного тренера Массимо Карреры.

Как сообщает пресс-служба «Спаратака», игроки продолжают набирать форму в Тарасовке и не полетели в Красноярск.

«На трибунах манежа собралось более тысячи зрителей. Многие из них, очевидно, рассчитывали увидеть в составе красно-белых Андрея Ещенко и Дениса Глушакова. Однако оба они в Красноярск не полетели и продолжают набирать форму в Тарасовке», — говорится в сообщении «Спартака» на официальном сайте.

Ещенко и Глушаков играли за «Спартак» в первенстве молодежных команд против ЦСКА (2:1) 22 сентября и «Ростова» (4:0) 30 сентября.