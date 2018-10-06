«Крылья Советов» — «Динамо»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы самарских «Крыльев Советов» и московского «Динамо» на матч десятого тура Российской
Стали известны стартовые составы самарских «Крыльев Советов» и московского «Динамо» на матч десятого тура Российской
«Крылья Советов»: Рыжиков, Виталий Денисов, Бурлак, Зотов, Надсон, Рохель, Ланин, Молло, Антон, Корниленко, Канунников.
Запасные: Конюхов, Полуяхтов, Чичерин, Тигиев, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Мияйлович, Яковлев, Шейдаев, Соболев, Вучичевич.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Жоаозиньо, Соу, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.
Запасные: Лещук, Морозов, Евгеньев, Соснин, Темников, Терехов, Черных.