Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
15:00
Зенит-2
Армавир
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Спартак-20
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник1
Тамбов0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов0
Динамо0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Мариуполь0
Карпаты1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона2
Эйбар1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Томь1
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Болонья
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Оренбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-96
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Александрия
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
17:15
Хетафе
Леванте
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
18:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Реал
Футбол. Первый дивизион
20:00
Сочи
Луч
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:30
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Леганес
Райо Вальекано
Все события
Фоторепортажи
25Акинфеев: от дебюта в Норвегии — до награды в Кремле
8Кого Черчесов не вызвал в сборную России
13:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» — «Динамо»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы самарских «Крыльев Советов» и московского «Динамо» на матч десятого тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Самара Арена» сегодня, 6 октября.

Наверх

«Крылья Советов»: Рыжиков, Виталий Денисов, Бурлак, Зотов, Надсон, Рохель, Ланин, Молло, Антон, Корниленко, Канунников.

Запасные: Конюхов, Полуяхтов, Чичерин, Тигиев, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Мияйлович, Яковлев, Шейдаев, Соболев, Вучичевич.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Жоаозиньо, Соу, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.

Запасные: Лещук, Морозов, Евгеньев, Соснин, Темников, Терехов, Черных.

Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жёны и подруги российских хоккеистов захватили Америку!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Момент истины: Хабиб и Конор в бойне года
СМИ: Моуринью покинет свой пост после матча с «Ньюкаслом»
Шанс Конора Макгрегора — в дебюте боя с Нурмагомедовым
Ковальчук вернулся в НХЛ спустя 2000 дней. Получилось не очень
«Каролина» победила, Свечников набрал первое очко в НХЛ
Обвинения в изнасиловании доставляют Криштиану проблемы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь