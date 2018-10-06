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15:49 (мск), источник: ТАСС

Участие футболиста «Локомотива» Фарфана в матче с ЦСКА под вопросом

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Участие нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана в матче 10-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА находится под вопросом и зависит от субботней тренировки команды. Об этом ТАСС сообщил главный тренер клуба Юрий Семин.

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Встреча пройдет в воскресенье в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена», игра начнется в 19:00 мск. Ранее Фарфан получил травму боковой связки колена и не смог сыграть в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке», а также не был вызван в национальную сборную Перу на товарищеские матчи против команд Чили (13 октября) и США (17 октября).

«Не готов ответить, примет ли Фарфан участие в завтрашнем матче против ЦСКА. У нас сегодня есть тренировка, по ее результатам мы определимся, сможет ли он принять участие в дерби», — сказал Семин.

«Победа в дерби является такой же победой, как и в любом другом матче. На такие игры мотивирует полный стадион. Готовимся в обычном режиме, график очень сложный, но нужно понимать, что у ЦСКА — не проще, поэтому все находятся в равных условиях», — добавил Семин.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает седьмое место, набрав 12 очков, ЦСКА с 16 очками идет четвертым.

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