Участие футболиста «Локомотива» Фарфана в матче с ЦСКА под вопросом

Встреча пройдет в воскресенье в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена», игра начнется в 19:00 мск. Ранее Фарфан получил травму боковой связки колена и не смог сыграть в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке», а также не был вызван в национальную сборную Перу на товарищеские матчи против команд Чили (13 октября) и США (17 октября).

«Не готов ответить, примет ли Фарфан участие в завтрашнем матче против ЦСКА. У нас сегодня есть тренировка, по ее результатам мы определимся, сможет ли он принять участие в дерби», — сказал Семин.

«Победа в дерби является такой же победой, как и в любом другом матче. На такие игры мотивирует полный стадион. Готовимся в обычном режиме, график очень сложный, но нужно понимать, что у ЦСКА — не проще, поэтому все находятся в равных условиях», — добавил Семин.