Участие футболиста «Локомотива» Фарфана в матче с ЦСКА под вопросом
МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Участие нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана в матче 10-го тура Российской
МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Участие нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана в матче 10-го тура Российской
Встреча пройдет в воскресенье в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена», игра начнется в 19:00 мск. Ранее Фарфан получил травму боковой связки колена и не смог сыграть в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке», а также не был вызван в национальную сборную Перу на товарищеские матчи против команд Чили (13 октября) и США (17 октября).
«Не готов ответить, примет ли Фарфан участие в завтрашнем матче против ЦСКА. У нас сегодня есть тренировка, по ее результатам мы определимся, сможет ли он принять участие в дерби», — сказал Семин.
«Победа в дерби является такой же победой, как и в любом другом матче. На такие игры мотивирует полный стадион. Готовимся в обычном режиме, график очень сложный, но нужно понимать, что у ЦСКА — не проще, поэтому все находятся в равных условиях», — добавил Семин.
В турнирной таблице «Локомотив» занимает седьмое место, набрав 12 очков, ЦСКА с 16 очками идет четвертым.