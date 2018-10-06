«Ростов» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы
«Ростов» и «Оренбург» объявили составы на матч 10-го тура РПЛ. С первых минут встречу начнут защитник дончан Сергей Паршивлюк и голкипер оренбургского клуба Евгений Фролов.
«Ростов» и «Оренбург» объявили составы на матч 10-го тура РПЛ. С первых минут встречу начнут защитник дончан Сергей Паршивлюк и голкипер оренбургского клуба Евгений Фролов.
Состав «Ростова»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Калачев, Гулиев, Ионов, Кьяртанссон.
Запасные: Песьяков, Хаджикадунич, Зуев, Шомуродов, Салетрос, Майер, Логашов, Щадин.
Состав «Оренбурга»: Фролов, Малых, Оейволе, Сиваков, Андреев, Терехов, Мишкич, Афонин, Сутормин, Деспотович, Козлов.
Запасные: Руденко, Довбня, Попович, Чуканов, Алвеш, Бреев, Шахов, Кулишев, Маляров, Чиркин, Галаджан.