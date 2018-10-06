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17:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Божович принес Самаре удачу

«Крылья Советов» прервали серию поражений — в матче 10-го тура премьер-лиги волжане победили «Динамо» (1:0).

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Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

Самарский клуб распрощался с Андреем Тихоновым только в пятницу, и в тот же день «Крылья Советов» назначили на пост Миодрага Божовича. Но до полноценного возвращения черногорца в премьер-лигу нужно подождать еще две недели — тренер еще толком не познакомился с футболистами, поэтому за матчем против «Динамо» наблюдал с трибун. А руководил самарцами тренер молодежной команды Владимир Кухлевский. Он не стал сильно менять состав — даже схема «Крыльев» осталась той же, что и при Тихонове. Правда, на правом краю нападения вместо Мияйловича вышел Канунников.

Дмитрий Хохлов тоже находится под ударом, ведь бело-голубые барахтаются недалеко от зоны вылета. «Динамо» жизненно важна была победа в этой игре. Однако москвичи не только не смогли набрать очки, но и потеряли ключевого футболиста — не прошло и десяти минут, как Рыков получил травму, а вместо него вышел 19-летний Евгеньев. Это дебют юного защитника за «Динамо».

В первом тайме голевых моментов в матче почти не было. Единственный удар в створ нанес Бурлак, но и его опасным назвать сложно. Обе команды действовали аккуратно и преимущественно через фланги. Но если динамовцам не удалось воплотить в гол ни один из навесов и прострелов, то «Крыльям» принес победу удар головой Корниленко. Результативный пас отдал Антон, но основной вклад в гол внес Зотов, который выиграл единоборство у Рауша на фланге и передал мяч румыну.

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Цифры

7 — «Крылья Советов» обыграли «Динамо» дома впервые за семь лет. Тогда, осенью 2011-го, самарцы победили с тем же счетом, а единственный гол тоже забил Корниленко.

3 — Самарцы в третий раз в чемпионате победили, снова со счетом 1:0.

Цитаты

Владимир Кухлевский, главный тренер молодежной команды «Крыльев Советов»:
— У команды была череда неудачных игр, так что для ребят матч был важным. Эмоции перехлестывали, не хватало сил, но ребята дотерпели, молодцы, мужики. Атакующая игра была насыщенной, это принесло свои плоды.

Дмитрий Хохлов, главный тренер «Динамо»:
— Реализации не хватило, завершающего удара. Много ударов, подходов, а голов нет. Гол сломал игру? Какую игру? Как играли, так и продолжили. «Крылья» отошли назад, мы создавали атаки. По самоотдаче претензий к игрокам у меня нет, но есть претензии к реализации моментов и к тому, как мы играли в защите в некоторых эпизодах.

Крылья Советов 1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
6.10.2018, 14:00 Зрители: 14528 основной раунд: 10-й тур Самара Арена
Главные тренеры
Владимир Кухлевский Дмитрий Хохлов
Голы
51′ Сергей Корниленко (П. Антон, Г. Зотов) 8
Составы
90+1′ Сергей Рыжиков 1
Георгий Зотов 15
Жозе Феррейра Надсон 6
86′ Агустин Рохель 18
Тарас Бурлак 90
49′ Максим Канунников 99
Паул Антон 28
Олег Ланин 64
69′ Виталий Денисов 39
Владимир Полуяхтов 2
69′ Йоан Молло 89
Денис Ткачук 31
81′ Сергей Корниленко (к) 8
Никита Чичерин 44
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов 9′
34 Константин Рауш
44 Тони Шуньич 90+1′
8 Кирилл Панченко
9 Мигел Кардозу 59′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 49′
48 Евгений Луценко
27 Самба Соу
4 Владимир Рыков 8′
24 Роман Евгеньев 76′
5 Абдул Азиз Тетте 78′ 73′
10 Федор Черных
Статистика
3 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 3
5 Угловые 6
9 Фолы 17
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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