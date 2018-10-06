Божович принес Самаре удачу
«Крылья Советов» прервали серию поражений — в матче 10-го тура
«Крылья Советов» прервали серию поражений — в матче 10-го тура
Самарский клуб распрощался с Андреем Тихоновым только в пятницу, и в тот же день «Крылья Советов» назначили на пост Миодрага Божовича. Но до полноценного возвращения черногорца в
Дмитрий Хохлов тоже находится под ударом, ведь
В первом тайме голевых моментов в матче почти не было. Единственный удар в створ нанес Бурлак, но и его опасным назвать сложно. Обе команды действовали аккуратно и преимущественно через фланги. Но если динамовцам не удалось воплотить в гол ни один из навесов и прострелов, то «Крыльям» принес победу удар головой Корниленко. Результативный пас отдал Антон, но основной вклад в гол внес Зотов, который выиграл единоборство у Рауша на фланге и передал мяч румыну.
7 — «Крылья Советов» обыграли «Динамо» дома впервые за семь лет. Тогда, осенью 2011-го, самарцы победили с тем же счетом, а единственный гол тоже забил Корниленко.
3 — Самарцы в третий раз в чемпионате победили, снова со счетом 1:0.
Владимир Кухлевский, главный тренер молодежной команды «Крыльев Советов»:
— У команды была череда неудачных игр, так что для ребят матч был важным. Эмоции перехлестывали, не хватало сил, но ребята дотерпели, молодцы, мужики. Атакующая игра была насыщенной, это принесло свои плоды.
Дмитрий Хохлов, главный тренер «Динамо»:
— Реализации не хватило, завершающего удара. Много ударов, подходов, а голов нет. Гол сломал игру? Какую игру? Как играли, так и продолжили. «Крылья» отошли назад, мы создавали атаки. По самоотдаче претензий к игрокам у меня нет, но есть претензии к реализации моментов и к тому, как мы играли в защите в некоторых эпизодах.
|Крылья Советов
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Динамо
|Владимир Кухлевский
|Дмитрий Хохлов
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|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)