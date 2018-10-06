Божович принес Самаре удачу

Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

Самарский клуб распрощался с Андреем Тихоновым только в пятницу, и в тот же день «Крылья Советов» назначили на пост Миодрага Божовича. Но до полноценного возвращения черногорца в премьер-лигу нужно подождать еще две недели — тренер еще толком не познакомился с футболистами, поэтому за матчем против «Динамо» наблюдал с трибун. А руководил самарцами тренер молодежной команды Владимир Кухлевский. Он не стал сильно менять состав — даже схема «Крыльев» осталась той же, что и при Тихонове. Правда, на правом краю нападения вместо Мияйловича вышел Канунников.

Дмитрий Хохлов тоже находится под ударом, ведь бело-голубые барахтаются недалеко от зоны вылета. «Динамо» жизненно важна была победа в этой игре. Однако москвичи не только не смогли набрать очки, но и потеряли ключевого футболиста — не прошло и десяти минут, как Рыков получил травму, а вместо него вышел 19-летний Евгеньев. Это дебют юного защитника за «Динамо».

В первом тайме голевых моментов в матче почти не было. Единственный удар в створ нанес Бурлак, но и его опасным назвать сложно. Обе команды действовали аккуратно и преимущественно через фланги. Но если динамовцам не удалось воплотить в гол ни один из навесов и прострелов, то «Крыльям» принес победу удар головой Корниленко. Результативный пас отдал Антон, но основной вклад в гол внес Зотов, который выиграл единоборство у Рауша на фланге и передал мяч румыну.

Цифры

7 — «Крылья Советов» обыграли «Динамо» дома впервые за семь лет. Тогда, осенью 2011-го, самарцы победили с тем же счетом, а единственный гол тоже забил Корниленко.

3 — Самарцы в третий раз в чемпионате победили, снова со счетом 1:0.

Цитаты

Владимир Кухлевский, главный тренер молодежной команды «Крыльев Советов»:

— У команды была череда неудачных игр, так что для ребят матч был важным. Эмоции перехлестывали, не хватало сил, но ребята дотерпели, молодцы, мужики. Атакующая игра была насыщенной, это принесло свои плоды.